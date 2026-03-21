Ugunsgrēkā slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā Indijā gājuši bojā vismaz desmit cilvēki, ziņo ārvalstu mediji un amatpersonas. Nelaime notika Indijas austrumu štata Odišas pilsētā Katakā. Liesmas izcēlās valdības pārvaldītajā SCB medicīnas koledžas slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā.
Saskaņā ar amatpersonu sniegto informāciju ugunsgrēks sākās pirmdien ap pulksten 2.30 pēc vietējā laika. Tiek pieļauts, ka to izraisījis īssavienojums elektroinstalācijā. Nelaimes brīdī intensīvās terapijas nodaļā ārstējās vairāk nekā 20 pacienti.
Ugunsgrēkā bojā gājuši vismaz desmit pacienti, bet vismaz 11 slimnīcas darbinieki guvuši apdegumus, mēģinot izglābt cilvēkus. Odišas štata premjerministrs Mohans Čarans Mažī pēc slimnīcas apmeklējuma norādīja, ka mediķi un apsardzes darbinieki rīkojušies pašaizliedzīgi. "Medicīnas personāls un drošības darbinieki riskēja ar savu dzīvību, lai izglābtu pacientus. Glābšanas laikā arī viņi paši guva ievainojumus," viņš sacīja žurnālistiem.
Ugunsdzēsēji liesmas lokalizēja, bet pacienti tika pārvietoti uz citām slimnīcas nodaļām. Štata valdība paziņojusi, ka bojāgājušo ģimenēm tiks izmaksātas kompensācijas, kā arī uzsākta tiesiska izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloņus.
Arī Indijas premjerministrs Narendra Modi notikušo raksturoja kā ļoti traģisku un izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem.
Slimnīcu ugunsgrēki Indijā nav retums. Tie bieži tiek saistīti ar novecojušu elektroinstalāciju, drošības prasību neievērošanu un sarežģītajiem apstākļiem pacientu evakuācijai, jo intensīvās terapijas nodaļās ārstējas cilvēki smagā stāvoklī.
