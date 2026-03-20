Pēc vairākas dienas ilgiem meklējumiem izskanējušas bažas, ka bezvēsts pazudusī 16 gadus vecā Sofija Sāra Kundecka varētu būt iekritusi Daugavā. Tuvinieki un brīvprātīgie aicina sabiedrību iesaistīties meklēšanā, īpaši nepieciešamas motorlaivas.
Sociālajos tīklos uzņēmēja Inese Vakse informē, ka meitenes ģimene piedzīvo smagu situāciju un meklēšana turpinās ar plašu iesaisti. Sestdien, 21. martā, no plkst. 9.00 plānota brīvprātīgo meklēšana Daugavā posmā no Akmens tilta līdz jūrai. Meklēšanā piedalīsies cilvēki krastos, tiks izmantoti droni, kā arī iesaistīsies organizācija “BezVests” un policija.
Īpaši tiek aicināti atsaukties cilvēki ar motorlaivām vai citiem ūdens transportlīdzekļiem. Palīdzību var pieteikt, sazinoties ar Rūtu pa tālruni 29872963.
Jau ziņots, ka Sofija Sāra Kundecka, dzimusi 2009. gadā, 16. martā ap plkst. 15.00 izgāja no mācību iestādes Mārupes novadā, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma. Pastāv iespēja, ka viņa tobrīd atradusies Vecrīgas apkaimē.
Valsts policija un organizācija “bezvēsts.lv” aicina ikvienu, kam ir jebkāda informācija par meitenes atrašanās vietu, nekavējoties ziņot, zvanot pa tālruni 112 vai 67085938.
