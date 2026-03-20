TV un pasākumu vadītājs Aivis Ceriņš sociālajā medijā "Instagram" dalījies ar fotogrāfijā, kurā viņš redzams kopā ar savu mīļoto sievieti. Līdz šim vīrietis ar privātās dzīves detaļām bija dalījies atturīgi.
Jaunākajā attēlā abi redzami svinīgā atmosfērā un elegantā apģērbā. Šoreiz fotogrāfija ievietota pastāvīgajā publikācijā, nevis izgaistošajos "Instagram" stāstos, kā tas noticis iepriekš. Tas piesaistījis sabiedrības uzmanību, ņemot vērā, ka Ceriņš pēc šķiršanās savu personīgo dzīvi publiski komentējis minimāli.
Par Ceriņa jaunajām attiecībām publiskajā telpā runāts jau kādu laiku. Iepriekš izdevums "Privātā Dzīve" vēstīja, ka viņa draudzene ir uztura speciāliste Dana Piteronoka, kura nāk no Rēzeknes.
Tika ziņots, ka viņa ir astoņus gadus jaunāka par Ceriņu, kā arī savulaik kandidējusi Rēzeknes domes vēlēšanās un strādājusi par eksporta noliktavas vadītāju uzņēmumā "Rēzeknes gaļas kombināts". Tāpat izskanējis, ka šis uzņēmums iepriekš atbalstījis Ceriņa producēto ekspedīciju šovu "Ekvadora pa ekvatoru".
Aivis Ceriņš iepriekš bija precējies ar TV un pasākumu vadītāju Leldi Ceriņu. Abu laulībā dzimuši divi bērni. Par laulības izjukšanu viņš publiski paziņoja sociālajā medijā "Facebook", daloties ar personisku un emocionālu ierakstu.
Ņemot vērā līdzšinējo atturību privātās dzīves jautājumos, jaunā publikācija sociālajos tīklos uzskatāma par būtisku signālu par jaunu posmu Ceriņa personīgajā dzīvē.
