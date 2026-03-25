Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas veltīta imigrācijas jomas nepilnībām, pirmdien, 23. martā, uz iztaujāšanu bija izsaukusi uzņēmumu "Bolt" un "Wolt" vadību.
Deputāti bija saņēmuši signālus, ka šo uzņēmumu platformās kurjerpartneri no trešajām valstīm slēpjas aiz citu personu identitātēm, reāli strādā personas, kurām nav tiesiska pamata uzturēties vai strādāt Latvijā, netiek uzskaitītas darba stundas un ir problēmas ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) prasību ievērošanu. Abu uzņēmumu pārstāvji centušies atspēkot viņu virzienā raidītos pārmetumus, esot ieviesuši virkni prasību saviem partnerkurjeriem un kontrolējot to izpildi. Tā par komisijas sēdē dzirdēto vēsta LTV. Saeima gatavojas jaunajā imigrācijas likumā un citos normatīvajos aktos iestrādāt virkni grozījumu, kas pamatīgi ierobežotu pārtikas piegādes platformu iespējas izmantot trešo valstu pilsoņu kurjerpakalpojumus. PVD reģistrēti ap 8000 pārtikas kurjeru. Gan "Bolt", gan "Wolt" katram ir aptuveni 3000 kurjeru, no kuriem aptuveni puse esot Latvijas izcelsmes. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Dombrava teicis: "Mēs dzirdējām draudus, ka samazināsies kurjeru skaits, kas piegādā ēdienus. Bet es domāju, ka mums veselīgāk katram pašam aiziet pakaļ savai maltītei, nevis izsaukt kādu ārvalstnieku, kurš atvedīs to ēdienu."
