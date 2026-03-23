Marta sākumā Rēzeknē par atkailināšanos un dzimumorgāna demonstrēšanu aizturēts kāds vīrietis, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
Policijā skaidro, ka 9. martā pirms pulksten 17 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā, kāds vīrietis publiskā vietā rupji traucēja sabiedrisko kārtību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, tādējādi traucējot apkārtējo mieru.
Vīrietis, neskatoties uz to, ka atrodas publiskā vietā, noģērba apakšveļu un demonstrēja apkārtējiem, tostarp nepilngadīgiem bērniem, savu dzimumorgānu.
Prettiesisko darbību tālāku eskalāciju pārtrauca garāmgājējs, kurš ziņoja par notiekošo Rēzeknes pašvaldības policijai. Notikuma vietā aizturēts 1969. gadā dzimušais vīrietis, kuru pašvaldības policijas darbinieki turpmāko procesuālo darbību veikšanai nodeva VP Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonām. Aizturētais vīrietis tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā.
VP pret vīrieti sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta pirmās daļas, proti, par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu, vai organizāciju darbu jeb huligānismu. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
13. martā VP amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu paātrinātā kārtībā nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 1969. gadā dzimušo vīrieti.
