Ir tomēr pārsteidzoši, ka esam atgriezušies kā pie šķiru cīņas, tā izpratnes par mākslu kā par sabiedrības apkalpojošo nozari un ideoloģisko šķēpnesi.
Arvien biežāk sajūtu sevi kā okupācijas laikā – nepiederīgu, neiederošu, sapņu tālumā, zvaigžņu spīdumā utt. Varbūt tas tur, kas lien, vaigu i neparādījis, mani apsēdis jau nu uz mūžu? Apšaubu, esmu vērīga, par spīti tam, ka joprojām mīlu romantisma literatūras iespējas, tās uzpotējot uz jebkura stila, nezinu, nav svarīgi. Bet prom, citur būšana, nudien, nav tā, ko mans iekšējais bērns/tēls un dvēsele ir ilgojusies kā savu dzīvi. Labi, nomainīja jēdzienu ideāls uz vērtībām, izpurgāja patriotismu uz nacismu, radošu kosmopolītismu uz aplaupošu globālismu, bet pasaule jau neturas tikai uz šķirām, partiju un pašu netīrās naudas. Brīnumainā kārtā vēl pastāv mūzika, lai vai caur kādiem aparātiem un intelektiem tiktu caurlaista, izmantota kā rīks. Brīnumainā kārtā joprojām pastāv māksla, jo, kā stāstīja pret MI draudzīgi noskaņotie, tas spēj restaurēt senmeistarus nesalīdzināmi efektīvāk un precīzāk nekā fanātiskie restauratori, strādādami ar juvilierinstrumentiem, personisko pacietību, mīlestību un ko tik tur vēl ne. Nav vēl nonācis tik tālu, kā tas bija okupācijas laikā, kad viens otram, vēl pirms viesis ienācis telpā, klusais telefons čukstēja – tas ir partijnieks, tas čeksists un tas, kā runā, ziņotājs. Pagaidām ienāk vispirms cilvēks. Kroplības redzu vien tajā, kā izturas uz brīdi bagātākie pret nabadzīgākajiem, uz brīdi veiksmīgākie pret bezdarbniekiem, ārstu attieksme privātajā sektorā un valsts apmaksātajā. Pat apdullušam un pavasara reibonī treļļojošam strazdam skaidrs, ka šis ir tas pamats, augsne, kurā cietiem zābakiem nākt politikai, varām, karam.