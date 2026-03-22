Pilotprojekta ietvaros Rīgas Enerģētikas aģentūra (REA) izsniegs aptuveni 1500 izmērītās energoefektivitātes sertifikātus, kas balstīti uz tiešiem siltumpiegādātāja datiem, nodrošinot iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem oficiālu un augstas ticamības informāciju par ēku enerģijas patēriņu un energoefektivitāti.
"Uz izmērītiem datiem balstītie energosertifikāti varētu veicināt iedzīvotāju vēlmi veikt energoefektivitātes pasākumus, jo sertifikātā norādītais sniedz informāciju par enerģijas patēriņu ēkā. Ne mazāk būtiski ir tas, ka šādu sertifikātu izsniegšana ievērojami samazina gan dzīvokļu īpašnieku, gan arī pašvaldības izmaksas, t.i., dzīvokļu īpašniekiem nav nepieciešams tērēt līdzekļus, lai pirms mājas atjaunošanas sagatavotu energosertifikātu tādā apjomā, kādā tas bija iepriekš. Tas samazina nepieciešamās sākotnējās tehniskās dokumentācijas izmaksas ēkas atjaunošanas projekta uzsākšanai. Savukārt pašvaldībai nav nepieciešamības tērēt budžeta līdzekļus atbalsta programmām energosertifikātu līdzfinansēšanai," uzsver Ekonomikas ministrijas (EM) Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders, norādot, ka ēkas energosertifikāta esamība varētu būt aspekts, ko nākotnē vērtēs, izsniedzot aizdevumu dzīvokļa īpašuma iegādei.
EM ir sagatavojusi tiesisko ietvaru, lai šādus sertifikātus varētu izsniegt jebkurā pašvaldībā. "Šī gada janvārī EM, REA un Finanšu nozares asociācijas pārstāvji tikās Latvijas Pašvaldību savienībā, lai arī citu Latvijas pašvaldību pārstāvjus informētu par normatīvo aktu izmaiņām, iespējām ēku energosertifikātu izsniegšanā, kā arī dalītos ar REA pieredzi, tači ministrijas rīcībā pagaidām nav ziņu par citām pašvaldībām, kuras būtu ieinteresētas pārņemt Rīgas pieredzi energosertifikātu ieviešanā," teic M. Auders.
Energosertifikāti ir derīgi 10 gadus. Tie ne tikai kalpo par uzticamu informācijas avotu dzīvokļu pārdošanas vai īres gadījumos, bet arī izpilda likumā noteikto prasību par obligāto ēkas energosertificēšanu. Tiesa gan, šie sertifikāti nesatur ieteikumus energoefektivitātes uzlabošanai. Lai tādus saņemtu, nepieciešams veikt ēkas energoauditu, kā rezultātā tiek izsniegts detalizēts energosertifikāts ar ieteikumiem.
REA ir veikusi apjomīgu datu aktualizāciju pašvaldības ģeoportālā "Geo Rīga", piešķirot daudzdzīvokļu ēkām energoefektivitātes klases. Tās noteiktas, balstoties uz pēdējo piecu gadu enerģijas patēriņa datiem, kas saņemti no AS "Rīgas siltums". Pašlaik portālā ir pieejama informācija par 5519 daudzdzīvokļu ēkām, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".