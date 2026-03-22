Skaistumkonkurss "Miss un Mrs Liepāja 2026" kā žūrijas pārstāves uzņēmis šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzni Olgu Kambalu un viņas meitu Lukēriju. Olga neslēpj pārsteigumu par uzaicinājumu, jo uzskata, ka sabiedrībā valdošie stereotipi par viņas raksturu bieži liedz dalību šādos notikumos.
Vakarkleitu pielaikošanas laikā Lukērija neskopojas ar komplimentiem, norādot, ka māte vizuāli šķiet krietni jaunāka par saviem gadiem. "Tu izskaties uz gadiem trīsdesmit," meita iedrošina, uz ko Olga ar humoru atbild, ka drīzāk gaidījusi minējumu par sešdesmit gadu slieksni. Pašlaik viņa pieturas pie dabiska tēla: "Es tagad esmu maksimāli dabīga – man nav nagu, nav uzzīmētas uzacis, man nav pieliktas skropstas, man nav pat botoksa. Es esmu maksimāli tāda, kāda esmu," skaidro Olga.
Intervijā viņa kliedē mītus par pārmērīgu aizraušanos ar procedūrām, uzsverot, ka ikdienā savam vizuālajam tēlam velta minimālu uzmanību un līdzekļus. "Man liekas, ja es ieguldītos savā izskatā, es būtu vienkārši nereāla," viņa pajoko.
Atsaucot atmiņā pēdējos svinīgos izgājienus, abas secina, ka tādas reizes bijušas vien kāzas un Kaspara filmas pirmizrāde. Atceroties prezentācijas pasākumu, Olga piebilst: "Man nebija vakarkleita, man bija baigais meikaps – man ļoti patika, kā es tur izskatos."
Gatavošanās procesā neizpaliek arī kritika – Lukērija, palīdzot izvēlēties rotaslietas, pamana, ka smagi aksesuāri ietekmē mātes ausu izskatu, un tieši nosaka: "Tev jātaisa operācija – baigi nokarājas." Olga gan iebilst, skaidrojot to ar fiziku un gadu starpību, jo meitai ir tikai divdesmit, kamēr viņa pati drīz atzīmēs 44. dzimšanas dienu. Lukērija atzīst, ka joprojām mammu uztver kā 38 gadus vecu sievieti.
Tomēr Olga neplāno apstāties pie dabiskuma un atklāj tuvākās ieceres sejas uzlabošanā: "Piektdien tieši eju špricēt seju sev, un tad 38 atkal būs," viņa teic, pusnopietni piebilstot: "Meitenes, jūsu jaunību un skaistumu saglabās tikai botokss."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu