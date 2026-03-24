ASV prezidenta Donalda Trampa darbības novērtējuma reitings nokrities līdz rekordzemam līmenim, liecina sabiedriskās domas aptaujas rezultāti.
Tikai 40% reģistrēto vēlētāju atzinīgi vērtē Trampa darbību, bet 58% Trampa veikumu vērtē negatīvi, konstatēts izdevuma "The Argument" jaunākajā valsts mēroga aptaujā, kas veikta no 12. līdz 17. martam, otrdien vēsta žurnāls "Newsweek".
Līdz ar to Trampa atbalsta neto reitings ir -18, un tas ir sliktākais rezultāts "The Argument" aptauju vēsturē.
Lai gan Tramps jau sen ir polarizējoša figūra, šis brīdis iezīmē nonākšanu neizpētītā teritorijā, jo, kā norāda "The Argument", neviena no iepriekšējām Trampa ēras aptaujām, ko izdevums veicis, nedz pirmās, nedz otrās prezidentūras laikā nav uzrādījusi tik negatīvus rezultātus.
"The Argument" veiktā aptauja liecina, ka kritumu galvenokārt izraisa neapmierinātība ar ekonomiku.
Lielākā daļa vēlētāju norāda, ka cenas turpina pieaugt straujāk nekā algas, un, neraugoties uz kampaņas solījumiem par situācijas uzlabošanos, mājsaimniecību apstākļi ir spiedīgi.
Tikai 31% respondentu pauda, ka viņu ienākumi atbilst dzīves dārdzībai, bet 65% aptaujāto atzina, ka tas tā nav.
36% vēlētāju arī norādīja, ka viņu finansiālā situācija ir sliktāka nekā pirms gada, bet 24% apgalvoja, ka, viņuprāt, situācija ir labāka.
Pēc visa spriežot, Irānas karš vairojis bažas, ko cita starpā sekmē arī straujais degvielas cenu kāpums ASV, kas izraisījies līdz ar Irānas karu un tam sekojušo spriedzi Persijas līča reģionā.
Reaģējot uz "The Argument" aptauju, pētījumu centra "Zenith Polls" dibinātājs Ādams Karlsons platformā "X" pauda: "Neticami drūmi skaitļi Trampam (un republikāņiem) 7,5 mēnešus pirms vidustermiņa vēlēšanām."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu