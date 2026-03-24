Pagājušajā gadā Latvijas valsts pārvaldē strādājošajiem naudas balvās izmaksāti 17,5 miljoni eiro, noskaidrojis Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Kas notiek Latvijā?".
Salīdzinot ar 2024. gadu, summa samazinājusies par vairāk nekā ceturto daļu. Togad izdevumi šajā pozīcijā bija gandrīz 24 miljoni eiro.
Vienlaikus raidījums secinājis, ka trīs resoros ir pieaugums — ekonomikas resorā par 20%, ārlietu resorā par 19% un satiksmes resorā par 7%. Tikmēr labklājības un zemkopības resoros noticis kardināls samazinājums — attiecīgi par 86% un 84%. Trešais lielākais samazinājums ir tieslietu resorā, kur izmaksāto naudas balvu kopsumma samazinājusies uz pusi.
Visvairāk naudas — 6 713 722 eiro — izmaksāti Iekšlietu ministrijas resora darbiniekiem, 2 514 906 eiro — Veselības ministrijas resorā strādājošajiem, bet 1 460 189 eiro — Aizsardzības ministrijas resora darbiniekiem.
Kā noskaidrojis raidījums, kopumā naudas balvas saņēmuši 19 566 nodarbinātie no 58 359 — nedaudz vairāk kā trešdaļa. Arī saņēmēju skaits samazinājies — gadu iepriekš ar tām apbalvoja 26 056 nodarbinātos.
Vairāk nekā desmit tūkstošiem saņēmēju piešķirtās balvas ir nelielas — līdz 700 eiro. Vēl vairāk nekā 4000 balvas ir robežās starp 700 un 1000 eiro, bet virs 2000 eiro lielas naudas balvas ir 1612 saņēmējiem.
Naudas balvas 5000 eiro vai lielākā apmērā piešķirtas 45 saņēmējiem — ņemot vērā likumā noteikto ierobežojumu, šāda apjoma balvas varēja būt tikai vadošām amatpersonām. Starp šiem 45 saņēmējiem sešu resoru pārstāvju nav, tikmēr 13 no saņēmējiem bijuši finanšu resorā, deviņi ekonomikas, astoņi iekšlietu, pieci Viedās administrācijas un reģionālās attīstības resorā. Vēl starp saņēmējiem ir četri satiksmes, pa diviem veselības un klimata, kā arī pa vienam tieslietu un izglītības resoros.
Lielākā summa — 7485 eiro — izmaksāta Valsts ieņēmumu dienestā, starp lielākajām desmit balvām, no kurām neviena nav mazāka par 6500 eiro, trīs izmaksātas Centrālajā statistikas pārvaldē, divas Valsts kasē, pa vienai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, Klimata un enerģētikas ministrijā un Satiksmes ministrijā.
