CVK varētu lūgt Saeimai lemt par manuālu balsu skaitīšanu vēlēšanās

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) apsver iespēju vērsties Saeimā ar priekšlikumu veikt grozījumus likumā, lai tieši parlaments būtu pieņēmis lēmumu par manuālu balsu skaitīšanu Saeimas vēlēšanās, žurnālistiem sacīja CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Zviedris norādīja, ka CVK šobrīd izskata vairākus risinājumus. Viens no tiem ir likumdevēja iesaiste, otrs — lēmuma pieņemšana pašas komisijas līmenī. "Kā esmu teicis arī iepriekš, mēs neplānojam pieņemt šo lēmumu steigā. Ir vairāki varianti, un arī Valsts prezidents vakar minēja divus iespējamos ceļus — vai nu likumdevēja iesaiste, vai CVK lēmums. Izskatīsim abus," sacīja Zviedris.
Pēc viņa teiktā, pašreizējās prognozes liecina, ka CVK varētu nākt klajā ar ierosinājumu Saeimai un jau šodien nosūtīt vēstuli Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par nepieciešamajiem likumu grozījumiem.
Vaicāts, kādēļ likumdevēja iesaiste varētu būt labākais risinājums,
Zviedris skaidroja, ka tas mazinātu spekulācijas par CVK motivāciju.
"Ja lēmumu pieņem likumdevējs, tas būtiski samazina iespēju izteikt dažādas spekulācijas par to, kāpēc CVK ir pieņēmusi tieši šādu risinājumu. CVK nav viena persona — tā ir koleģiāla institūcija, kurā viedokļi un balsojumi var atšķirties," uzsvēra Zviedris.
Viņaprāt, pēc tam, kad valsts augstākās amatpersonas publiski aicinājušas izvērtēt manuālu balsu skaitīšanu, loģisks nākamais solis esot Saeimas rīcība. "Mūsu ieskatā, parlamentam būtu jāreaģē, tāpēc lūgsim to izvērtēt," sacīja CVK priekšsēdētājs.
Atbildot uz repliku, ka šāda rīcība var izskatīties pēc atbildības novelšanas uz Saeimu, Zviedris atteica, ka CVK rīkojas atbildīgi un apzinīgi: "Var jau to interpretēt dažādi, bet mēs esam pietiekami atbildīgi un pieņemam lēmumus tik tālu, cik to ļauj situācija. Šobrīd ir jāpieņem ātrs un racionāls lēmums, lai vēlāk nevarētu mums neko pārmest."
Viņš arī uzsvēra, ka CVK mērķis ir maksimāli izvairīties no jebkādām spekulācijām par komisijas darbu un nodrošināt vēlētāju uzticēšanos vēlēšanu procesam.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs (GKR) aģentūrai LETA pauda, ka jautājumā par manuālu balsu skaitīšanu pastāv gan politiskie, gan juridiskie aspekti. Viņš atgādināja, ka pēc problēmām pašvaldību vēlēšanās tika pieņemts lēmums pāriet uz manuālu skaitīšanu, un normatīvajos aktos ir noteikts, ka