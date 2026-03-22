Kas to būtu domājis, ka Čeļabinskas apgabalā, nevienam nezināms pedagogs Karabašas pilsētiņas skolā ir filmējis izglītības nodaļas pieprasītās patriotiskās audzināšanas stundas un svinīgos sarīkojumus.  

Filmējumu kopijas pieprasīja viņa sirdsapziņa, jo viņš redzēja un saprata, kā skola pēc Putina propagandistu rīkojuma gatavo nākamās zombiju paaudzes. Materiāli nonāca ārzemēs, un tapa skolotāja Pāvela Talankina filma "Misters Nekas pret Putinu". Tā jau ir ieguvusi starptautisku atzinību un nominēta "Oskaram". Risks un bailes bija milzīgas. Skolotājs ir pametis Krieviju, kura, pat gribēdama, nespēs viņa vārdu padarīt nebijušu. Dzimtenē tradicionāli sākās pret viņu vērsta nomelnošanas kampaņa – tāda cilvēka nav, un viņa vārdu neviens nedrīkst pieminēt. Viņš nekad nebija gribējis pamest Krieviju, jo viņam patika aizraujošais skolotāja darbs.

Kā viss šajā karā, arī filma sabiedrību ir sašķēlusi divās nometnēs. Oficiālā propaganda un jau nozombētie viņu sauc par nodevēju un nelieti, normālie pilsoņi – par varoni. 

Viņš ir izdarījis to, ko tik daudzi baidījās darīt – atmaskojis viscaur melīgo Putina propagandu par karu no sabiedrības iekšpuses, un to, ko sauc par labprātīgo obligātumu – skolotāju ziedojumus frontei pret parakstu. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē