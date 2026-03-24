Trešajā TV3 un Go3 šova "Mīlestības villa" epizodē intrigantes pieņem lēmumu villā iesūtīt Samantu, "KARSTI. Krēta" otrās sezonas dalībnieci. Intrigante Samanta ierodas villā ar domu apmuļķot vecpuisi un iegūt laimestu visai "Intrigu villas" komandai. Vai viņai tas izdosies?
Pēc Edvīna pievienošanās "Intrigu villai" viltnieku stratēģija ir mainījusi virzienu — ja iepriekš intrigantu nolūks bija veidot baumas un nošķirt "Mīlestības villas" draudzenes, tad tagad viss fokuss tiek likts uz vecpuisi Gunāru. Intriganti nolemj "Mīlestības villā" iesūtīt Samantu — "KARSTI. Krēta" dalībnieci un intriganti, kura ne vien izceļas ar savu skaistumu un dabas dotībām, bet arī ar brūnajām acīm un tumšajiem matiem. Precīzi šāds ir Gunāra tips meitenēs!
Meitenei ienākot villā ir kļuvis skaidrs — Gunārs nevar novērst skatienu no Samantas. Intriganšu sagatavotais uzdevums nodrošināja Samantai randiņu, kā arī izveidoja Samantai īpaši erudītas dāmas tēlu.
Gunāra un Samantas randiņā pieskārienu un dzirksteļu neiztrūka. Pāris devās uz restorānu, kura apmeklētāji ar interesi viņus pētīja. Randiņa beigās pat viesmīlis nolēma izteikt abiem komplimentu, pasakot, ka pāris izskatās ļoti skaisti un piemēroti viens otram. Lai gan pēc randiņa Gunāram radās šaubas par meitenes nolūkiem attiecībā pret viņu, tas netraucēja viņam uzaicināt Samantu uz savu istabu.
Abi vecpuiša guļamistabā turpināja iepazīties, baudot Samantas sarūpēto šampanieti. Kaisle pieauga, taču tieši tad, kad šķita, ka nakts varētu izvērsties pavisam īpaša, romantiskās ieceres tika pēkšņi izjauktas. Vai Samanta tomēr palika Gunāra istabā? Un kāpēc šis vakars kļuva par vienu no spriedzes pilnākajiem šovā?
Raidījums "Mīlestības villa" skatāms Go3 televīzijā un TV3 kanālā katru pirmdienu pulksten 21.45, savukārt "Intrigu villa" ar šova lielākajām intrigām skatāma tajā pašā dienā un laikā tikai Go3.
