23. martā "ReTV" ceļu pie skatītājiem sāks jauns raidījumu cikls "Dziesm’avots", kas ēterā būs skatāms pirmdienās un piektdienās pulksten 21.30. Kopā ar mūziķi Ati Zviedri dosimies ciemos pie komponistiem un dziedātājiem, atklājot vēl nedzirdētus stāstus par to, kā tapušas daudzas leģendāras kompozīcijas un kā strādā jaunie autori.
Atis Zviedris stāsta, ka šī ir pirmā reize, kad viņš televīzijas projektā piedalās ne kā raidījuma viesis, bet gan kā vadītājs. "Esmu ļoti priecīgs un pateicīgs par šo iespēju, it īpaši tādēļ, ka šis ir raidījums par mūziķiem un viņu radītajām vai izpildītajām dziesmām. Beidzot mums ir raidījums, kurā ar tā varoņiem nerunājam par ceļojumiem, ēst gatavošanu, ģimenes attiecībām vai citām privātām tēmām, bet gan fokusējamies uz svarīgāko – mūziķa stāstu un viņa radošajām pieredzēm." Atis vērtē, ka mūsdienu ātrais temps un sociālie mediji rada sarežģītu vidi, kurā dzīvot mākslai. "Katrs jaunums spēj sevi eksponēt vien dažas sekundes, līdz brīdim, kad klāt ir jau nākamie jaunumi. Tieši tādēļ šī ir lieliska ideja – dot mūziķiem iespēju izteikties plašāk par savu profesiju, par savu kaislību, dziesmu tapšanu, par mūzikas radīšanas intīmo un bieži vien nepamanīto pusi."
"Dziesm’avotā" viesosimies pie māksliniekiem, kuri savu vārdu jau ierakstījuši Latvijas mūzikas vēsturē. Tiksimies ar Robertu Gobziņu, Ivo Fominu, Žoržu Siksnu, Ingu Ulmani, Aigaru Voitišķi, Gunti Veitu, Guntaru Raču, Zigfrīdu Muktupāvelu un vēl daudziem citiem leģendāriem dziesmu autoriem un izpildītājiem. Tāpat stāstos par to, kā radītas klausītāju jau iemīļotas kompozīcijas, dalīsies Fiņķis, grupa "Sudden Lights", BUU, Patrisha, grupa "Astro’n’out", Emilija, Chris Noah un citi jaunie mākslinieki.
Raidījuma idejas autore un producente Ieva Gulbiņa teic: "Mūzika ir tieši tāds pats mākslas darbs kā glezna vai skulptūra, kurā ieguldīts milzu darbs un enerģija, ko skatītājs un klausītājs bieži vien pat nenojauš. "Dzirdot jaunu, skanīgu latviešu izpildītāju dziesmu, mani nereti urda jautājums – kā dziesma ir atnākusi pie tās autora, kā vārdi un notis ir savirknējušies tik skaisti un trāpīgi, kā dzimusi šī mūzika? Tā radās šī raidījuma ideja. Gan ziņkārē, gan pateicībā māksliniekiem par viņu sirds darbu, kas aizrauj klausītāju, arī apjautā, ka ikvienam dzīvē var pienākt brīdis, kad vienīgais draugs un atbalsts ir bijusi kāda dziesma."
"Dziesm’avots" – tie būs 16 raidījumi un 32 muzikāli piepildīti stāsti par dziesmām, kas dzimst šodien, un leģendārām melodijām, kas joprojām dzīvo mūsu sirdīs. Par dziesmām, kas liek apstāties un izbaudīt mirkli, kas iedvesmo un ceļ, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu.
