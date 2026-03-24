Rīgas Mūkusalas ielas promenādes margu pasētā lietots zemākas stiprības klases betons, ko tagad autoruzraugs, būvuzraugs un būvnieks atzinuši par neatbilstošu paredzētajam pielietojumam.
Par to pirmdien Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvji informēja domes Satiksmes un transporta lietu komitejas deputātus. Komitejas sēdē izskanēja, ka dažādiem darbiem ticis paredzēts dažādas stiprības betons, bet nevienā vietā neesot ticis paredzēts betons, kura stiprības klase ir C8/10. Betona stiprības klases maiņu pēc būvnieka ierosinājuma saskaņojis arī būvuzraugs. Tagad autoruzraugs, būvuzraugs un būvnieks atzinuši, ka pasētas būvniecībai izmantotais betons C8/10 ir neatbilstošs paredzētajam pielietojumam. Kopumā konstatēti vairāki defekti, kas būs jānovērš būvniekam, piemēram, nav aizpildītas šuves, konstatēti margu, tiltiņa piestiprinājuma, asfalta defekti, fiksēti izdrupumi un trijām kāpnēm konstatēts neatbilstošs slīpums. Pagaidām neesot nepieciešams ierobežot cilvēku pārvietošanos promenādē. Departaments ar būvnieku vienojies, ka defektu novēršana sāksies aprīļa beigās vai maija sākumā, kad iestāsies pietiekami silts laiks un izžūs konstrukcijas.
Mūkusalas ielas promenāde tika nodota ekspluatācijā pagājušā gada 22. decembrī. Divus gadus ilgušie būvdarbi izmaksāja 20,8 miljonus eiro. Būvdarbus veica SIA "Tilts", būvprojekta izstrādi veica SIA "BM-projekts". Būvuzraudzību nodrošināja SIA "Geo Consultants".
