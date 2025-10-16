Kad publiski izskanēja ziņa, ka "Cēsu alus" pārpērk "Valmiermuižas alu", ne tikai miestiņa cienītāji, bet arī daudz plašāka publika Latvijā žēli nopūtās – atkal kādu veiksmīgu latviešu uzņēmumu pārņem lielais ārzemju bizness.

Vēl skaudrāk ir uzzināt, ka koncerns, kas stāv aiz šā darījuma, turpina biznesu Baltkrievijā. Proti, "Cēsu alus" īpašnieki ir Somijas koncerns "Olvi", kas turpina darbību Baltkrievijā, neraugoties uz diktatora Aleksandra Lukašenko atbalstu agresorvalstij Krievijai. Un šī darbība ir vērā ņemama – gandrīz ceturto daļu ieņēmumu "Olvi" gūst tieši Baltkrievijā. 

Pērn augustā Somijas koncerns "Olvi" paziņoja, ka ir guvis 42,2 miljonu eiro lielus ieņēmumus 2024. gada pirmajos sešos mēnešos, un 16,6 miljoni bija iekasēti Baltkrievijā. "Olvi" šajā valstī ir meitasuzņēmums "Lidskoe Pivo", kas nodarbina ap 900 strādājošo. 2024. gada pārskats liecina, ka "Olvi" kopējais neto apgrozījums bija 656,9 miljoni eiro, peļņa pēc nodokļiem – 62,4 miljoni. "Lidskoe Pivo" neto apgrozījums sasniedza 151,5 miljonus eiro, analizējot pieejamos rādītājus, var lēst, ka peļņa bija 19,97 miljoni eiro. Ir redzams, ka Baltkrievija ir nozīmīgs "Olvi" peļņas avots. Rēķinot kausos, pudelēs un kārbās – kopumā koncerns pārdeva 989,7 miljonus litru, no tā Baltkrievijā vairāk nekā trešdaļu jeb 351,3 miljonus litru.

Lukašenko nelaiž vaļā

