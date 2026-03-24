Gaidot Baltijas lielāko būvniecības izstādi “Māja I 2026”, kas 26.–29. martā notiks Ķīpsalā, eksperti kliedē mītus par robotiem un atklāj uzkopšanas robotu nākotni.
Vai robots var kļūt par neatkarīgu palīgu mājā vai darbavietā? Šodienas tehnoloģijas ļauj tīrīšanas ierīcēm ne tikai neiebraukt dīķī un neizvazāt pa visu māju suņa “brīnumus”, bet arī pieņemt patstāvīgus lēmumus un orientēties pilnīgā tumsā.
Mājdzīvnieku “pārsteigumi” un izklaide
Lielākais murgs jebkuram putekļsūcēja robota īpašniekam ir suņa “pārsteigums” uz paklāja, ko vecās paaudzes iekārta mēdza pārvērst par modernās mākslas gleznu pa visu grīdu. Kā norāda “Kärcher” produktu grupas vadītājs Uldis Indriksons, mūsdienās mākslīgais intelekts ir tik tālu attīstījies, ka robots šādu objektu ne tikai atpazīst, bet arī apbrauc. Tāpat jaunākās paaudzes iekārtas vairs necenšas uzsūkt un savākt lādētāju vadus vai zeķes – tās saprot, ka ne viss, kas atrodas uz grīdas, ir putekļi.
Tikmēr sociālajos tīklos populārie video ar kaķiem, kas izmanto robotus kā personīgos taksometrus, realitātē ir tehnoloģisks izaicinājums. Pat ja iekārta iztur mīluļa svaru, kaķa kažoks vai aste mēdz aizsegt sensorus, liekot robotam apjukt un domāt, ka ceļā pēkšņi parādījies nepārvarams šķērslis. Tas noved pie dīvainām trajektorijām un nepabeigtiem darbiem, tāpēc kaķu izvizināšana tomēr būtu jāatstāj saimnieku ziņā.
Autonomija bez cilvēka palīdzības
Daļa cilvēku vēl joprojām uzskata, ka ātrāk ir uzkopt ar parasto birsti, nevis izmantot robot-putekļsūcēju. “Kärcher” pārstāvis kliedē šo mītu, uzsverot, ka mūsdienu iekārtas ir kļuvušas par pilnīgi pašpietiekamām. Pateicoties modernām bāzes stacijām, robots spēj ne tikai iztukšot savu putekļu tvertni, bet arī izliet netīro ūdeni un uzpildīt tīro. Tas nozīmē, ka mājas saimnieks ierīces eksistenci var pilnībā ignorēt dienām ilgi, – robots turpina darbu tieši no tās vietas, kur pārtrauca, neprasot palīdzību vai komandu.
Industriālie “akmeņgrauži”
Automatizācija vairs neaprobežojas tikai ar mājas uzkopšanu – tā strauji pārņem arī industriālo sektoru, kur roboti kļūst par risinājumu akūtam darbaspēka trūkumam. Ja mājas grīdas robots var iesprūst garajās paklāja bārkstīs, tad industriālais grīdas kopšanas robots ir radīts “izdzīvošanai” skarbā vidē. “Pesumati Trade” pārdošanas vadītājs Vall Orgusārs atklāj, ka industriālie grīdas kopšanas roboti bez aizķeršanās spēj “apēst” akmeņus, smiltis, metāla skaidas un noliktavas atkritumus, kas jebkuru mājas putekļsūcēju acumirklī nosūtītu uz lūžņu kaudzi: “Industriālie roboti pārņem vienveidīgus, fiziski smagus un laikietilpīgus uzkopšanas darbus, ļaujot darbiniekiem pievērsties augstākas vērtības aktivitātēm. Tas bieži vien uzlabo vispārējo apmierinātību ar darbu un darba vietas efektivitāti.”
No datu aizsardzības līdz fiziskai drošībai
Pieaugot automatizācijai, rodas pamatotas bažas – vai hakeris varētu uzlauzt mājas robotu, lai izspiegotu viesistabu, vai likt noliktavas milzim dzīties pakaļ apsargam? Eksperti mierina, ka šādam satraukumam nav pamata. Piemēram, industriālajiem robotiem bieži vien nemaz nav kameru – tie apkārtni “redz” ar lāzerskenēšanas (LiDAR) palīdzību, turklāt drošības nolūkos tos var pilnībā atslēgt no ārējā tīkla.
Taču uzticēšanās tehnoloģijām neapstājas tikai pie datu drošības – tikpat svarīga ir fiziskā stabilitāte, īpaši, ja darbs notiek vairāku stāvu augstumā. Logu tīrīšana augstceltnēs vairs nav kaskadieru triks, kas jāuzņemas cilvēkam, balansējot uz palodzes. Mūsdienu logu roboti ar spēcīgu vakuuma saķeri piesūcas pie stikla un nekrīt kaimiņu balkonā pat tad, ja pēkšņi pazūd elektrība, jo ir aprīkoti ar iebūvētiem drošības akumulatoriem un trosēm. Tas ir risinājums, kas bīstamu un nepatīkamu darbu pārvērš autonomā procesā, ļaujot saimniekam ar mierīgu sirdi vērot tīrīšanu no dīvāna.
Nākotnes asistents, kurš pats pamana netīrumus
Vai robots ir konkurents vai kolēģis? Lielākajā daļā noliktavu darbinieki robotus ātri sāk uztvert kā kolēģus, kas pārņem fiziski smagākos darbus. Taču īstā revolūcija gaidāma tuvākajos gados: roboti vairs negaidīs komandas. Robots pats ar saviem sensoriem pamanīs izlietu kafiju un dosies to satīrīt, pirms tu vispār esi paspējis aiziet pēc lupatas. “Jā, arī izmētāto zeķu savākšanu varēs uzticēt robotam, un, visticamāk, roboti vairs nestrādās tikai pēc grafika "piektdien plkst. 11.00", bet gan pēc situācijas,” tā par tuvāko piecu gadu nākotni prāto Uldis Indriksons.
Iepazīsti robotus un daudz ko citu izstādē “Māja 2026”!
Viss par un ap būvniecību, remontu un mājokļa labiekārtošanu būs atrodams izstādē "Māja 2026" no 26. līdz 29. martam Izstāžu centrā Ķīpsalā. Turpat būs apskatāmi arī šie viedie tehnoloģiju brīnumi – no grīdas un logu mazgātājiem līdz zāles pļāvējiem un industriālajiem milžiem.
Izstādi “Māja” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1”.
Izstādes norises laiks:
- 26.–28. martā 10.00–18.00
- 29. martā 10.00–17.00
- Ieejas biļete – 10 EUR
- Studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti – 6 EUR
- Skolēniem – 4 EUR
- Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1 bērns no 15 g. v.) – 20 EUR
- Bērniem līdz 14 gadu vecumam – bez maksas
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu