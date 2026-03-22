Jau itin straujus apgriezienus kanālā TV3 un platformā "GO3" uzņēmusi jaunā "Koru karu" sezona. Šis raidījums patiesi aptver teju visu Latviju, jo cīņu sākotnēji sāka desmit pilsētu kori, kuri sacenšas par skanīgākā un talantīgākā kora godu, kā arī naudas balvu, kas tiks ziedota kora izvēlētajam mērķim. Liepājas zelta koris pārstāv kurzemniekus, un tā vadītājs ir pazīstamais dziedātājs Andris Ērglis, kurš pats pirmo reizi "Koru karos" piedalījies tālajā 2009. gadā. Viņš uzskata, ka šo gadu laikā ir kļuvis gudrāks un pieredzējušāks. Mūsu saruna par Liepājas zelta kori, demokrātiju, dziedātājiem un garajiem mēģinājumiem.
Ir zināms, ka pirms daudziem gadiem jau piedalījies raidījumā "Koru kari". Kā zvaigznes sakrita tā, ka piedalies arī jaunajā sezonā?
Stāsts jau pamatā ir ļoti vienkāršs. Man piezvanīja producenti ar uzstādījumu, ka vajag. Pats jau smejos, ka izvēli nemaz nepiedāvāja. Protams, ka "Koru karos" biju piedalījies pasen, kas bija 2009. gadā. Nebija jau arī tā, ka uzreiz devu apstiprinošu atbildi. Man tomēr bija sākumā jāpadomā, jo zināju, kāda būs noslodze un laika ieguldījums, ko nāksies dot šovam. Manā dzīvē jau arī nav viss tikai par un ap "Koru kariem". Es strādāju divās skolās, kā arī pašam paralēli ir dažādi solo projekti. Nav nemaz vienkārši šo visu savienot kopā savā ikdienā. Pāris nedēļas man producenti zvanīja, bet es vēl biju pārdomās. Beigās pieņēmu šo lēmumu piedalīties, balstoties savā patriotismā pret savu dzimto pilsētu Liepāju.
Minēji par lielo noslodzi. Kā jūs organizējat mēģinājumus šim projektam? Cik piesātināta ir jūsu nedēļa?
Tas paņem ļoti daudz laika. Es apbrīnoju katru no saviem 16 koristiem, kuri ir mūsu komandā. Vēl papildus mums ir kormeistari. Visi šie cilvēki nāk piecas reizes nedēļā uz mēģinājumiem, tērējot savu personīgo laiku, kas, manuprāt, ir pats dārgākais. Viņi tērē arī savus līdzekļus, lai nokļūtu līdz mēģinājuma vietai. Noteikti jāņem vērā arī tas, ka visi jau nav liepājnieki. Mēs pārstāvam visu Kurzemi, tāpēc tā ir gan liela privilēģija, gan liela atbildība. Piemēram, ir dalībnieki, kuri brauc no Saldus, Skrundas, Dienvidkurzemes. Mums tiešām komandā ir traki cilvēki! (Smejas.) Viņi visi ir ļoti uzņēmīgi, nebaidās no šā piedzīvojuma un izaicinājumiem.