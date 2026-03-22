Britu bokseris, bijušais pasaules smagsvaru čempions Entonijs Džošua Mātes dienā piedalījās emocionālā pasākumā kopā ar savu bojāgājušo draugu mātēm. Sportists veltīja piemiņu saviem draugiem, kurus zaudēja traģiskā ceļu satiksmes negadījumā Nigērijā, kas notika pērnā gada nogalē.
Pagājušā gada decembrī autoavārijā gāja bojā Džošua ilggadējais fiziskās sagatavotības treneris Sina Gami un personīgais treneris Latifs Ajodele. Negadījumā bija iesaistīts arī pats bokseris, kurš guva vieglus ievainojumus.
Mātes dienas pasākumā, kurā pulcējās gan Džošua ģimene, gan bojāgājušo draugu tuvinieki, sportists teica emocionālu uzrunu, pateicoties abu draugu mātēm par viņu dēlu atbalstu daudzu gadu garumā.
"Mēs esam šeit, lai sanāktu zem viena jumta un godinātu mūsu mātes, mūsu brāļus. Tos, kuri vairs nav ar mums, un tos, kuri joprojām ir," sacīja Džošua.
Viņš piebilda, ka šis laiks viņam joprojām ir ļoti smags. "Mēs cenšamies palikt stipri un turpināt dzīvot. Mēs lūdzam par mieru un ceram uz mieru arī pēc šīs dzīves," sacīja bokseris, norādot, ka viņa domas joprojām ir kopā ar bojāgājušajiem draugiem.
Pasākuma laikā Džošua arī pateicās abu draugu mātēm par viņu dēliem. "Paldies jums par to, ka tik daudzus gadus manā dzīvē bija Latifs un Sina. Es to ļoti novērtēju," viņš teica.
Video no pasākuma redzams, kā bokseris kopā ar draugu ģimenēm dejo kopā ar bojāgājušo draugu mātēm.
