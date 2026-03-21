Lielbritānijā par vairāku mazu bērnu seksuālu izmantošanu notiesāts bērnudārza darbinieks Neitans Benets, kuram tiesa piespriedusi ilgstošu cietumsodu.
30 gadus vecais vīrietis strādāja bērnudārzā "Partou King Street" Bristolē, kur viņš izmantoja savā aprūpē esošos divus un trīs gadus vecos bērnus. Kā vēsta mediji "ITV" un "The Independent", Benets tika atzīts par vainīgu vairākos smagos noziegumos, tostarp bērnu izvarošanā un seksuālā vardarbībā.
Tiesa konstatēja, ka viņš pastrādājis noziegumus pret pieciem bērniem. Daļu apsūdzību Benets iepriekš bija atzinis, bet par citām viņu par vainīgu atzina tiesa.
Bristoles tiesa viņam piesprieda 24 gadu cietumsodu, kā arī papildu sešu gadu uzraudzības periodu pēc atbrīvošanas. Sprieduma pasludināšanas laikā tiesnesis Viljams Hārts viņu raksturoja kā bīstamu personu.
"Tu esi neizlabojams un bīstams pedofils ar nekontrolējamu interesi par maziem bērniem,"
sacīja tiesnesis.
Izmeklēšanu sāka pēc tam, kad bērnudārza darbinieki un vecāki pauda bažas par Beneta uzvedību. Pārbaudot videonovērošanas ierakstus, bērnudārza vadītāja pamanīja, ka vīrietis nepiedienīgi aiztiek bērnu, un nekavējoties ziņoja policijai.
Kā norāda policija, izmeklēšanas laikā analizēti simtiem stundu videonovērošanas ierakstu un identificēti pieci cietušie bērni.
Izmeklētāja Lūsija Forda norādīja, ka Benets apzināti izvēlējās darbu ar bērniem, lai iegūtu piekļuvi upuriem. "Viņš aktīvi centās strādāt bērnu aprūpē, lai iegūtu iespēju īstenot savus noziegumus," sacīja Forda, piebilstot, ka notikušais ģimenēm radījis smagas sekas.
Viņa uzsvēra, ka šādu noziegumu izmeklēšana ir īpaši sarežģīta, jo cietušie ir ļoti mazi bērni. "Bērns šajā vecumā neizprot notikušā nozīmi tā, kā to saprot pieaugušie," sacīja Forda, piebilstot, ka policijai nācies rūpīgi un sensitīvi strādāt ar ģimenēm.
Tiesas laikā tika atskaņotas arī video liecības, kurās daži no bērniem aprakstīja piedzīvoto. Viena no mātēm tiesā stāstīja, ka viņas dēls pats parādījis, kas ar viņu noticis bērnudārzā.
Tiesnesis Viljams Hārts spriedumā norādīja, ka Benets apzināti izmantojis bērnu uzticību un viņu neaizsargātību. Viņš uzsvēra, ka bērni bērnudārzā atradušies vidē, kurā viņiem bija jābūt drošībā, taču apsūdzētais šo uzticību izmantojis savtīgiem nolūkiem.
Izmeklētāji norāda, ka šis gadījums bijis īpaši smags arī ģimenēm un bērnudārza kopienai. Policija uzsver, ka spriedums ir nozīmīgs solis ceļā uz taisnīgumu cietušajiem un viņu ģimenēm.
