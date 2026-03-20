Aktiera un dramaturga Artūra Dīča laulība ar Ievu Ozolu-Dīci ir izjukusi — to viņš apstiprinājis žurnālam "Jauns&Privāts" pēc tam, kad īsu brīdi sociālajos medijos bija publicējis emocionālu video.
15. marta vakarā Dīcis dalījās ar ierakstu, kurā atklāti runāja par notikušo. Lai gan video drīz tika dzēsts, tajā viņš paziņoja, ka viņa laulība ir beigusies, uzsverot, ka ilgstoši centies to saglabāt.
Jau nākamajā dienā viņš žurnālam apstiprināja, ka video paustais atbilst patiesībai. Dīcis norādīja, ka darījis visu, lai attiecības izdotos, tomēr ar to nepietika, vienlaikus piebilstot, ka Ieva ir brīnišķīgs cilvēks un novēlot viņai visu labāko.
Dīcis ar sievu salaulājās 2012. gada 20. septembrī, un ģimenē aug divi dēli — Fricis un Kārlis. Lai gan aktieris parasti savu privāto dzīvi publiski neapspriež, iepriekš viņš ir dalījies pārdomās par attiecībām, uzsverot godīguma un savstarpējas komunikācijas nozīmi.
2023. gadā intervijā žurnālam "Santa", runājot par izrādi "Ričards. Nekā personīga", viņš atzina, ka tajā iekļāvis arī personīgo pieredzi — attiecību sākumu, sarežģījumus un konfliktus.
