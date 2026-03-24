Lai arī Latvija no kara skartās Kataras neiegūst lielus dabasgāzes apjomus, karš Irānā ir satricinājis globālo tirgu un var ietekmēt cenas tiem piegādātājiem, no kuriem Latvija dabasgāzi iepērk, vēsta 360TV Ziņas.
Tieši šīs svārstības tālāk izjūt arī vietējais patērētājs, jo dažādi tirgotāji, piemēram, “Latvijas Gāze”, “Elektrum”, “Ignitis” un “Axele”, dabasgāzi pārdod mājsaimniecībām. Iedzīvotājiem šobrīd ir izvēle – slēgt līgumu par fiksētu cenu vai sekot līdzi biržas svārstībām, tomēr ģeopolitiskās nenoteiktības apstākļos arvien biežāk rodas jautājums, kurš variants ir izdevīgāks.
“Ja mēs skatāmies uz dabasgāzi, ir pamats satraukumam. Cenas ir kāpušas un ievērojami kāpušas – ar to ir jārēķinās, un šobrīd teikt, ka kaut kas ir apstājies vai tuvākajā laikā kritīs, ir pāragri,” norāda “Ignitis Latvija” vadītājs Kristaps Muzikants. Vienlaikus viņš uzsver, ka uzņēmums ievēro noslēgtos līgumus: “Ja mēs esam fiksējuši cenas, tad mēs ar klientiem arī uzturam tādas, kādas ir – mēs neko nelaužam, un pie tā mēs arī pieturēsimies.”
Arī energouzņēmumu pārstāvji atzīst – cenu pieaugums jau ir jūtams rēķinos. “No tā rēķina lieluma – pati dabasgāzes cena pieaug 20–30%, rēķins 15–18% robežās. Tas, kas notiks uz priekšu, ir jāskatās, kā situācija attīstīsies,” skaidro AS “Latvenergo” Enerģijas produktu vadītājs Artis Raukaitis. Viņš piebilst, ka tiem klientiem, kuru līgumi beidzas vasarā vai tuvu apkures sezonai, nāksies rēķināties ar tobrīd aktuālajām tirgus cenām un piedāvājumiem.
Tikmēr eksperti iedzīvotājus aicina rīkoties proaktīvi un rūpīgi izvērtēt savus līgumus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tirgus uzraudzības eksperts Reinis Āboltiņš norāda, ka gala lietotājiem būtu vērts pārskatīt līguma termiņus un apsvērt iespēju fiksēt cenu ilgākam laikam, ja piedāvājums ir izdevīgs. Tas var palīdzēt pārlaist neskaidro periodu bez straujiem cenu lēcieniem.
Būtisku ietekmi uz situāciju rada arī ģeogrāfiskie faktori – caur militārā konflikta skarto Hormuza šaurumu tiek pārvadāti aptuveni 20% pasaules dabasgāzes apjoma. Tieši šī iemesla dēļ notikumi Tuvajos Austrumos tik spēcīgi ietekmē globālo dabasgāzes tirgu, un līdz ar to – arī Latvijas iedzīvotāju rēķinus.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu