Pie Saeimas notika protesta akcija, lai briestošās cenu krīzes laikā aizsargātu darbinieku tiesības uz pienācīgu un taisnīgu samaksu par virsstundu un svētku darbu, vēsta 360TV Ziņas.
Akcija vērsa sabiedrības uzmanību uz likumprojektā “Grozījumi Darba likumā” iesniegtajiem priekšlikumiem, kas paredz izmaiņas Darba likuma 68. pantā (par virsstundu un svētku piemaksām) un 110. panta (par arodbiedrību biedru aizsardzību pret nepamatotu atlaišanu) izslēgšanu, un izdarīs spiedienu uz Saeimas deputātiem, kas atsevišķu lobiju ietekmē mēģina pasliktināt Latvijas iedzīvotāju darba apstākļus.
Izmaiņas Darba likuma 68. pantā paredz samazināt minimālās piemaksas par virsstundu darbu un darbu svētku dienās – līdzšinējo 100% vietā, paredzot iespēju piemērot ne zemāku kā 50% piemaksu par virsstundu darbu un ne zemāku kā 75% piemaksu par darbu svētku dienās. Protestētāju skatījumā, šīs izmaiņas visvairāk ietekmētu tieši tos cilvēkus, kuri strādā maiņu darbu un nereti savu iztiku nodrošina tieši no virsstundu un svētku dienu piemaksām.
Savukārt, izslēdzot Darba likuma 110. pantu, tiktu būtiski vājināta darbinieku aizsardzība, atvieglojot to cilvēku atlaišanu, kas ir arodbiedrību biedri, kuri līdz šim saņēmuši papildu aizsardzību no nepamatotas atlaišanas, kā arī palīdzību sarunās ar darba devēju. Šis regulējums ir vēsturiski veicinājis vienlīdzīgākas attiecības starp uzņēmēju un darbinieku, vienojoties par visiem izdevīgākiem darba nosacījumiem, savukārt tā izslēgšana varot novest pie visatļautības un darba vietu nestabilitātes.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu