Apmierinātākie ar dzīves kvalitāti savā pilsētā ir Valmieras iedzīvotāji, liecina CSP aptauja

Ar dzīves kvalitāti savā pilsētā visapmierinātāko iedzīvotāju īpatsvars (99,5%) ir Valmierā, apmierinātība pieaugusi Jelgavā un Daugavpilī, noskaidrots Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2025. gadā veiktajā aptaujā par dzīves kvalitāti deviņās pilsētās, izņemot Rīgu.
CSP veiktais apsekojums liecina, ka 96,8% aptaujāto pilsētu iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīvi savā pilsētā.
Pilsētu iedzīvotāju apmierinātība saglabājas nemainīgi augsta kopš 2022. gada, kad tika veikta pēdējā aptauja, norāda CSP. Apmierināto iedzīvotāju īpatsvara pieaugums ir novērots Jelgavā (par 1,9 procentpunktiem) un Daugavpilī (par 1,5 procentpunktiem), taču nedaudz samazinājies tas ir Jūrmalā (par 2,7 procentpunktiem) un Rēzeknē (par diviem procentpunktiem).
Pērn visdrošāk, staigājot vienatnē naktī pa savu pilsētu, jutās Liepājas iedzīvotāji (78,5%), kas ir par 12,3 procentpunktiem vairāk nekā pilsētās vidēji (66,2%). Tāpat droši jutās 77,7% Valmieras un 74,8% Ogres iedzīvotāju. Visvairāk policijai uzticas Jūrmalas iedzīvotāji (82,6%), taču augsta uzticēšanās policijai ir arī visās pārējās pilsētās.
Pilsētu iedzīvotāju vērtējumā draudzīgākās pilsētas ģimenēm ar maziem bērniem ir Valmiera (97,8%) un Liepāja (97,0%), kā arī Daugavpils (93,5%), kurā ir visstraujākais īpatsvara pieaugums kopš 2022. gada (par 6,9 procentpunktiem). Kopumā 92,2% pilsētu iedzīvotāju uzskata, ka viņu pilsēta ir draudzīga ģimenēm ar maziem bērniem, savukārt pašu ģimeņu pārstāvji šo rādītāju vērtē vēl augstāk — 95,3%.
Vismaz trīs no četriem (74,5%) pilsētās aptaujātajiem uzskata, ka pilsēta ir draudzīga rasu vai etniskajām minoritātēm. Pašu etnisko vai rasu minoritāšu pārstāvji šo rādītāju vērtē nedaudz augstāk — 78,7%. Pilsētu par draudzīgu dzīvošanai imigrantiem no citām valstīm uzskata 71,5% iedzīvotāju un 69,1% imigrantu. Augstākais iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata savu pilsētu par draudzīgu dzīvošanai imigrantiem, ir Liepājā (85,2%), Valmierā (83,5%) un Jelgavā (72,2%).
Savu pilsētu par labu vietu dzīvošanai cilvēkiem ar invaliditāti atzina 81,4% pilsētu iedzīvotāju un 72,2% personu ar invaliditāti. Teju visi (98%) Valmierā atzīst, ka šī pilsēta ir draudzīga vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, arī 95% Liepājā un Ogrē snieguši atbildes, ka attiecīgā pilsēta ir laba vieta, kur dzīvot vecumdienās.
Jelgavā, salīdzinot ar pārējām pilsētām, ir augstākais ar pilsētas izglītības iestādēm (bērnudārziem, skolām, augstskolām) apmierināto iedzīvotāju īpatsvars — 84,4%, kam seko Valmiera ar 82,1% un Liepāja ar 79,3%. Savukārt
Jēkabpilī un Daugavpilī ir vismazākais ar izglītības iestādēm apmierināto īpatsvars — 60,7% un 67,5%.
Ar veselības aprūpes pakalpojumiem, ārstiem un slimnīcām apmierinātākie ir Jūrmalas (79,4%), Ogres (74,0%) un Ventspils (73,8%) iedzīvotāji.