Saldū, Dzirnavu ielas rajonā, izbēdzis eksotisks kaķu dzimtas dzīvnieks — servals, liecina kādas sievietes ieraksts sociālajā medijā "Instagram". Dzīvnieks ir viegli atpazīstams pēc raksturīgā, leopardam līdzīgā kažoka, garajām kājām un lielajām ausīm.
Īpašniece aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un palīdzēt dzīvnieka meklēšanā, uzsverot, ka servals šobrīd ir viens un var būt apjucis. Tiek norādīts, ka dzīvnieks ir ļoti bailīgs, tādēļ, visticamāk, slēpsies no cilvēkiem un meklēs patvērumu klusās un siltās vietās, piemēram, šķūņos, garāžās vai citās saimniecības ēkās.
Iedzīvotāji tiek aicināti pārbaudīt arī savus īpašumus un pievērst uzmanību apkārtnei, īpaši vietās, kur dzīvnieks varētu būt paslēpies. Vienlaikus īpašniece uzsver, ka servalu nevajadzētu mēģināt noķert pašu spēkiem, jo tas var dzīvnieku vēl vairāk nobiedēt vai pat radīt risku savainoties.
Ja iedzīvotāju rīcībā ir jebkāda informācija par servala iespējamo atrašanās vietu, par to aicina nekavējoties ziņot dzīvnieka īpašniecei pa tālruni 27592601.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu