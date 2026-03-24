Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča bezskaidras naudas uzkrājumi pērn pieauga par 72 779 eiro, sasniedzot 251 924 eiro. Līdzīgu summu viņš ieguldījis arī obligācijās, liecina politiķa iesniegtā amatpersonas deklarācija par pērno gadu.
Kā liecina informācija aģentūras LETA arhīvā, 2024. gada izskaņā Valsts prezidents bija deklarējis 179 145 eiro bezskaidras naudas uzkrājumus.
Prezidenta uzkrājumi "Swedbank" bijuši 216 472 eiro, "Swedbank Atklātajā pensiju fondā" — 29 927 eiro, "Swedbank Life Insurance" Latvijas filiālē — 4325 eiro, bet "Revolut" — 1200 eiro.
Rinkēvičs pērn prezidenta amatā nopelnījis 105 109 eiro, 210 eiro viņš saņēmis procentos no "Swedbank", 200 eiro kompensāciju izmaksājusi apdrošinātāja "Compensa Vienna Insurance Group" Latvijas filiāle, bet 11 400 eiro saņemti procentos no Valsts kases.
Rinkēvičs pērn deklarējis divus obligāciju pirkumus par kopējo summu 200 000 eiro, kā arī obligāciju dzēšanu 103 750 eiro un 103 350 eiro vērtībā. Pēc šiem darījumiem kopumā gada izskaņā viņam piederējušas obligācijas 300 000 eiro vērtībā.
Deklarācijā norādīts, ka Rinkēvičam pieder viens dzīvoklis Rīgā un viens — Jūrmalā.
