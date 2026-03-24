Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 22 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, sekmējot Goldensteitas "Warriors" uzvaru pār savu bijušo komandu Dalasas "Mavericks".
"Warriors" viesos bija pārāka papildlaikā ar 137:131 (34:31, 29:42, 35:25, 28:28, 11:5), sagādājot mājiniekiem ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Porziņģis laukumā pavadītajās 29 minūtēs un 12 sekundēs realizēja divus no sešiem tālmetieniem, piecus no 11 divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī septiņas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, trīs personīgās piezīmes un +/- rādītājs +3.
"Warriors" rindās astoņi spēlētāji gūtajos punktos sasniedza divciparu skaitli, bet rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Mozess Mūdijs, kurš papildlaika izskaņā guva nopietnu ceļgala savainojumu.
Iepriekšējās desmit spēles Mūdijs izlaida labās plaukstas locītavas sastiepuma dēļ, bet šī mača pēdējā minūtē pēc atņemtas bumbas devās groza virzienā, mēģināja triekt bumbu mērķī, taču saļima uz grīdas un saķēra ceļgalu.
Porziņģa bijušās komandas "Mavericks" rindās rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Kūpers Flegs, bet 20 punktus guva Daniels Gefords.
"Warriors" ar 34 uzvarām 72 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Bruklinas "Nets" basketbolistus.
