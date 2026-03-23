Viesojoties Hurgadā, dzejniece Magone Liedeskalna, kura skatītājiem zināma no šova "Slavenības. Bez filtra", nolēma sevi iepriecināt ar jaunu sudraba rotu komplektu. Vietējais amatnieks turpat pircējas acu priekšā izgatavoja aksesuārus, apgalvojot, ka izstrādājumi ir augstākās proves un kalpos gadiem ilgi. Tomēr prieks bija īss – jau tās pašas dienas vakarā, gatavojoties "Miss Hotel" konkursam, atklājās rūgtā patiesība par pirkuma kvalitāti.
Kamēr Magone kopā ar draudzeni Ilvu posās vakara svinībām, viņa nolēma, ka nav vērts "sveci zem pūra turēt" un laiks pirmo reizi uzvilkt jaunos auskarus. Tiklīdz viņa mēģināja tos ielikt ausīs, viens no tiem burtiski izjuka. Redzot notiekošo, Ilva neizpratnē vaicāja: "Jaunais auskars?", uz ko Magone vīlusies atbildēja, ka "auskars sadalījās". Draudzene bija sašutusi par meistara paviršību, retoriski vaicājot: "Ko tad tas vecais pajolis tur taisīja?"
Magones pacietības mērs bija pilns, un viņa neslēpa savas dusmas par to, ka rota salūza, pirms vispār tika pielaikota. "Būs tev, zini, gadiem auskari... super uztaisīts," viņa ironizēja, vēlāk piebilstot asāku frāzi: "Tārps uz iesma, b*in!" Lai gan materiāls šķita autentisks, darba kvalitāte bija zem katras kritikas, liekot Magonei justies apkrāptai, jo "pārdevējs apmānīja viņu un naudu nokāsa".
Par brāķēto komplektu tika samaksāti 75 eiro, un Magone uzskata, ka par šādu summu rotām nevajadzētu sabrukt pirmajā lietošanas reizē. Viņa rādīja Ilvai detaļas, skaidrojot: "Paskaties uz tādām tapiņām... nu paskaties, uz kaut kāda pipļuka tur uzkarināts. It kā sataisīja, bet salūza."
Lai gan Ilva rosināja doties atpakaļ uz tirgu un pieprasīt remontu, Magone šaubījās par lietderību, jo ceļš ar taksometru vien izmaksātu papildu 20 eiro, turklāt atrast konkrēto bodi lielajā burzmā būtu sarežģīti. Tomēr Ilva bija pārliecināta par ceļu, un Magone, emociju uzplūdā saukdama "Teļa tesmenis, kaut kāds memļaks, murmulis, ķēms... nezinu, lops kaut kāds!", nolēma cīnīties par taisnību.
Situācija izvērtās absurda – pasākums tūlīt sāksies, bet iecerētie aksesuāri ir nelietojami. "Tārpiņš uz makšķeres! Kur tad es spraudīšu šito te? Nabā vai pupa galā piesiet? Kur tad, lai es lieku to tārpiņu? Man ausī viņu vajag!" sašutusi klāstīja Magone. Neskatoties uz draudzenes mierinājumu un solījumu visu nokārtot rīt, vakara noskaņojums un rūpīgi pārdomātais tēls bija neglābjami sabojāts.
