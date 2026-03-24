Līdz šim Valsts drošības dienests (VDD) Latvijas musulmaņu vidē nav konstatējis terorismu attaisnojošus vēstījumus, aicinājumus iesaistīties vardarbīgās aktivitātēs vai atbalsta paušanu teroristu grupējumiem, aģentūra LETA noskaidroja dienestā.
VDD "atbilstoši kompetencei turpina situācijas monitoringu" Latvijas musulmaņu vidē.
VDD vērš uzmanību, ka terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems un dienesta rīcībā esošā informācija neliecina, ka situācija tuvākajā laikā varētu mainīties.
Jau ziņots, ka Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par musulmaņu masveida lūgšanos uz ietves Pļavniekos. Daļa sociālo mediju lietotāju pauduši bažas par radikālu islāmticīgo nokļūšanu Latvijā.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu