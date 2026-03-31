Bijušajai iekšlietu un aizsardzības ministrei Lindai Mūrniecei šis pavasaris sācies ar pārmaiņām — viņa atradusi jaunu darbu netālu no savas viesu mājas.
Papildus saimniekošanai īpašumā Vecpiebalgas "Salnēnos" viņa iesaistījusies Smeceres muižas kompleksa attīstībā, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve". Mūrniece stāsta, ka pamanījusi darba sludinājumu un pieteikusies, un muižas jaunie īpašnieki novērtējuši viņas pieredzi viesnīcu vadībā.
Viņa pamazām iepazīst darba vidi un kolektīvu, uzsverot, ka svarīga ir gan darbinieku, gan īpašnieku apmierinātība. Mūrnieces pārziņā būs attīstības jautājumi — tostarp viesnīcas darbības uzsākšana un komandas saliedēšana.
Muižas atjaunošana sākta pērn, un kompleksā jau darbojas restorāns, nākotnē plānota arī papildu pakalpojumu attīstība.
Runājot par darba un ikdienas pienākumu apvienošanu, Mūrniece atzīst, ka tas prasa rūpīgu plānošanu. Tomēr viņa to uzskata par savu stipro pusi un piebilst, ka darbs kolektīvā viņai ir devis jaunu enerģiju.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
