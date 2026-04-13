Salonveikals "Rakstā. Viss dejai" ir Latvijā vienīgais specializētais veikals dejotājiem, kurā ir plašs mēģinājumu un skatuves tērpu piedāvājums.
Veikala saimniece Iveta Lazdāne-Pētersone sortimentu ir veidojusi tā, lai tajā varētu atrast arī pa kādai odziņai – piemēram, etnostila apģērbu vai arheoloģiskā tipa tērpu, vai tautisko kreklu, kurā nēsātāja aizsardzībai iestrādāti dzintara gabaliņi.
Dejo kopš divu gadu vecuma
Salonveikala "Rakstā. Viss dejai" īpašnieces, latviešu skatuviskās dejas horeogrāfes un pedagoģes, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājas I. Lazdānes-Pētersones dzīve kopš agras bērnības ir saistīta ar deju. "Jau kopš divu gadu vecuma dejoju deju kolektīvā "Dzintariņš", no 16 gadu vecuma esmu deju skolotāja, no 18 gadu vecuma – Rīgas Franču liceja kolektīva "Auseklītis" vadītāja, vairāk nekā desmit gadus – deju ansambļa "Daiļrade" mākslinieciskā vadītāja. Esmu vadījusi arī Līgatnes vidējās paaudzes deju kolektīvu "Zeperi". Mani vienmēr ir interesējis tautiskais tērps, jo ir bijusi nepieciešamība saģērbt savus dejotājus. Turklāt esmu vēlējusies to izdarīt citādi, atrast kādu odziņu. Tāpēc esmu sekojusi līdzi šuvēju darbam, skatījusies un mācījusies, kā tiek darināta katra tērpa detaļa, kā veidots tā piegriezums, lai tas ne tikai labi pieguļ dejotāju augumiem, bet arī ir ērts un skatuviski skaists – gan pavisam maziem ķipariem, gan dejotājiem ar sirmām galvām," teic I. Lazdāne-Pētersone, kura 2019. gadā par sevišķiem nopelniem valsts labā ir apbalvota ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni.
Tiek pie kārotām telpām