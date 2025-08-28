Nākamnedēļ jau sākas jaunais mācību gads. No 1. septembra Latvijas skolās 1.–6. klašu skolēniem būs aizliegts lietot mobilos telefonus.
Tas noteikts ar likumu. Aizliegums pamatots ar to, ka skolēni bieži izmanto telefonus neatļauti arī mācību stundās, nedzird, ko saka skolotājs, un viņiem ir grūtības koncentrēties uz mācību vielu.
Pēc Latvijas Bērnu atbalsta fonda pasūtījuma pirms pāris gadiem notika vecāku aptauja, kurā secināts, ka Latvijā 18% jeb teju katrs piektais bērns un jaunietis vecumā līdz 18 gadiem piecas un vairāk stundas no savas dienas pavada, lūkojoties viedierīcēs, bet 3–5 stundas ik dienu – 43%. Šis laiks krietni pārsniedz rekomendējamo, arvien vairāk bērniem veidojas ekrānatkarības. Tas savukārt rada uzvedības problēmas, kas pēc tam jau jārisina speciālistu kabinetos visai ģimenei kopā.
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas izstrādātajām rekomendācijām bērniem līdz divu gadu vecumam ekrānlaiks vispār nav ieteicams, bērniem 2–4 gadu vecumā speciālisti neiesaka pārsniegt vienu stundu, bet no pieciem līdz 17 gadiem – divas stundas. Realitāte gan ir citāda. Aptaujā noskaidrots, ka vecāki bieži izmanto viedierīces, lai nomierinātu un izklaidētu savas atvases situācijās, kad paši jūtas noguruši vai kad bērni ir nemierīgi publiskās vietās.
