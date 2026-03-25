Industriālās deju mūzikas apvienība "Nakts arāji" izdod jaunu dziesmu "Digitālā dzīve", kā arī gatavojas pirmajam koncertam un debijas albuma iznākšanai. "Digitālā dzīve" jau skatāma arī video un klausāma visos straumēšanas servisos.
Apvienība "Nakts arāji" piedāvā tās jaunāko veikumu "Digitālā dzīve", kas seko jau iepriekš izdotajiem singliem "Zīdītāji", "Svētki ir galā", "Sekss nav mērķis" un "Vīrietis gados", kas tika prezentēts 2025. gada "Zelta mikrofons" ceremonijā.
"Digitālā dzīve" ir dziesma par apjukumu, kad ciparu pasauli kārojas pārvērst par realitāti," formulē "Nakts arāji".
"Nakts arāji" ir muzikāla apvienība, kuras darbībai nav noteiktu rāmju vai žanru žņaugu,"
sevi raksturo grupa. Šobrīd apvienībā darbojas divi dalībnieki: sintezatori, ģitāras un vokālās skaņas ir dalībnieka Viens pārziņā, savukārt Divi ir bungu saimnieks. "Mums ir ko teikt, un mēs nākam teikt," tā par grupu saka Viens.
Tikmēr šovasar gaidāms unikāls notikums — grupa, kas līdz šim darbojusies tikai ierakstu studijā un sniegusi vienu radio koncertu, pirmoreiz sastaps tās klausītāju klātienē — grupas pirmajā koncertā ar publiku festivālā "Laba daba", kas kļūs arī par "Nakts arāju" debijas albuma prezentācijas koncertu.
