ASV apsver nosūtīt līdz 10 000 karavīru uz Tuvajiem Austrumiem, piektdien vēsta Savienoto Valstu mediji.
Papildspēku nosūtīšana būtu ievērojams ASV militārās klātbūtnes palielinājums reģionā.
Laikraksts "The Wall Street Journal" ziņoja, ka šāda soļa mērķis būtu nodrošināt ASV prezidentam Donaldam Trampam vairāk militāro iespēju Tuvajos Austrumos, kurus kopš ASV un Izraēlas triecieniem Irānai 28. februārī pārņēmis karš.
Līdz 10 000 karavīru pievienotos tūkstošiem desantnieku un jūras kājnieku, kuri jau ir saņēmuši pavēli doties uz reģionu.
Irānas amatpersona trešdien brīdināja, ka Teherāna atbildēs uz Vašingtonas sauszemes iebrukumu tās teritorijā, aktivizējot hutiešu nemierniekus Jemenā, lai tie uzbruktu kuģiem Sarkanajā jūrā. Tas atvērtu jaunu fronti karā, kura ekonomiskās, politiskās un militārās sekas strauji vēršas plašumā.
Tramps ir vairākkārt paziņojis, ka neplāno sauszemes operāciju karā pret Irānu.
"Nav skaidrs, kur tieši karavīri tiks izvietoti Tuvajos Austrumos, bet tie, visticamāk, atradīsies Irānas un Hārkas salas tuvumā," vēstīja "The Wall Street Journal".
Jau ziņots, ka Tramps ir atlicis iepriekš solītos triecienus Irānas spēkstacijām pēc Teherānas valdības lūguma, norādot, ka sarunas ar Irānu "norit ļoti labi".
Izraēla turpina triecienus Irānai
Izraēla piektdienas rītā veikusi jaunus triecienus Irānai, uzbrūkot mērķiem Teherānā.
Pirms tam Izraēla paziņoja, ka pastiprinās triecienus Irānas ieroču ražotnēm, taču pagaidām nav skaidrs, kādiem tieši mērķiem uzbrukts šorīt.
Dūmi pacēlās arī virs Beirūtas, lai gan Izraēla nav ziņojusi par triecienu Libānas galvaspilsētai.
Arī Izraēlā šorīt skanēja gaisa trauksmes sirēnas, armijai ziņojot, ka tā pārtver Irānas raķetes.
Tikmēr Irāna turpinājusi uzbrukumus Persijas līča kaimiņvalstīm. Gan Kuveita, gan Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) ziņojuši par raķešu un dronu uzlidojumiem.
