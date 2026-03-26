Akciju cenas pasaules biržās trešdien pieauga, bet naftas cenas kritās pēc ziņām par ASV ierosinātu plānu kara izbeigšanai pret Irānu.
Pēc gandrīz četrām kara nedēļām investori pozitīvi reaģēja uz pazīmēm, ka karadarbība varētu tikt izbeigta.
Analītiķi tomēr norādīja, ka lielāka skaita ASV karavīru ierašanās Tuvajos Austrumos un jauni raķešu triecieni starp Irānu un Izraēlu vedina uzskatīt, ka turpmākā konflikta gaita nav skaidra.
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien draudēja Irānai ar "elli", ja tā nenoslēgs vienošanos, bet Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči sacīja, ka Teherāna negrasās sākt sarunas.
Turklāt vārdā nenosaukta Irānas amatpersona pavēstīja vietējiem medijiem, ka
Irāna uzbruktu kuģiem Sarkanajā jūrā, ja ASV sāktu sauszemes iebrukumu.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,7% līdz 46 429,49 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,5% līdz 6591,90 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,8% līdz 21 929,83 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 1,4% līdz 10 106,84 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,3% līdz 7846,55 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX palielinājās par 1,4% līdz 22 957,09 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 2,2% līdz 90,32 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 2,2% līdz 102,22 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 2,3% līdz 52,82 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1583 līdz 1,1565 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3381 līdz 1,3365 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 159,03 līdz 159,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 86,57 līdz 86,52 pensiem par eiro.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu