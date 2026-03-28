Publiskoti tikuši policijas ķermeņa kameras ieraksti, kuros redzama amerikāņu dziedātāja Džastina Timberleika aizturēšana 2024. gada jūnijā saistībā ar braukšanu alkohola reibumā.
Video materiālos redzams, kā policija aptur Timberleiku pēc tam, kad viņš, kā norāda likumsargi, nav apstājies pie "stop" zīmes un nav noturējies savā braukšanas joslā.
Sarunā ar policistu viņš atvainojas un skaidro, ka atrodas koncertturnejā. "Es esmu pasaules turnejā," viņš saka, vēlāk piebilstot: "Es esmu Džastins Timberleiks."
Ierakstos redzams arī tas, kā mūziķis veic vairākus testus, tostarp mēģina noiet pa taisnu līniju un sekot līdzi policista norādēm. Dažos brīžos viņš šķiet nedrošs un atzīst, ka ir nervozs, kā arī norāda: "Šie ir patiešām sarežģīti testi." Viņš atteicies veikt alkohola pārbaudi.
Vēlāk policisti viņu aiztur un ievieto dienesta automašīnā. Kadrā redzama arī sieviete, kas atradusies kopā ar Timberleiku un mēģinājusi pārliecināt policistus viņu neaizturēt.
Kopumā publiskoti aptuveni astoņu stundu gari ieraksti, kuros redzama gan apturēšana uz ceļa, gan notikumi policijas iecirknī.
Iepriekš Timberleiks bija vērsies tiesā, lai nepieļautu šo ierakstu publiskošanu, norādot, ka tie varētu kaitēt viņa reputācijai. Tomēr vēlāk panākta vienošanās par video publiskošanu ar noteiktiem ierobežojumiem.
Sākotnēji viņam tika izvirzīta apsūdzība par braukšanu alkohola reibumā, taču vēlāk viņš atzina vainu mazāk smagā pārkāpumā — transportlīdzekļa vadīšanā ietekmes stāvoklī. Tiesa viņam piesprieda naudas sodu, sabiedrisko darbu un pienākumu piedalīties sabiedrības informēšanas kampaņā par ceļu satiksmes drošību.
"Pat pēc viena dzēriena nevajadzētu sēsties pie stūres," Timberleiks iepriekš norādījis, komentējot notikušo.
