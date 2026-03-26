Neraugoties uz karu Tuvajos Austrumos, kas noplicina bruņojuma krājumus Eiropā un ASV, Ukraina joprojām saņem nepieciešamo aizsardzības bruņojumu, ceturtdien apliecināja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
"Labā ziņa ir tā, ka Ukrainā turpina ieplūst būtisks aprīkojums," Rite sacīja žurnālistiem, piebilstot, ka piegādes ietver arī ASV ražotās pārtvērējraķetes "Patriot", kas Ukrainai ir ļoti nepieciešamas.
Programma "Ukrainas prioritāro vajadzību saraksts" (PURL), kas tika uzsākta pērn, ļauj Ukrainai saņemt ASV bruņojumu, ko finansē Eiropas valstis.
Šīs programmas ietvaros piegādāti aptuveni 75% raķešu, ko izmanto "Patriot" baterijas Ukrainā, kā arī 90% munīcijas, ko izmanto citas pretgaisa aizsardzības sistēmas, klāstīja Rite.
Jautāts par šo krājumu stāvokli un spiedienu, ko rada nepieciešamība Izraēlai un Persijas līča valstīm iegādāties raķešu pārtvērējus, Rite atteicās sniegt komentārus, vienlaikus mudinot Eiropas valstis palielināt ražošanas jaudas.
"Tām ir jāgādā vairāk papildu ražošanas līniju, papildu maiņas, atverot jaunas rūpnīcas. Nauda ir," rezumēja NATO ģenerālsekretārs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
