Sociālā atbalsta lūdzējiem no nākamā gada plānots atvieglot dzīvi, nodrošinot, ka sociālie dienesti automatizētā veidā piekļūst savu klientu banku kontu pārskatiem. 

Pagaidām pašiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem ir jāgādā savu kontu stāvokļa izdrukas. Sevišķi apgrūtinoši tas ir cilvēkiem bez digitālajām iespējām un prasmēm, kuriem jāapmeklē bankas filiāle un jāmaksā par šādas izziņas iegūšanu. Turklāt Latvijā ir ne mazums gadījumu, kad iedzīvotājiem līdz tuvākajai bankas filiālei jāmēro ceļš uz kaimiņu novadu.

Piešķirot kādu sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, tiek izvērtēta personas rocība. Līdz ar to šādās reizēs atbalsta lūdzējam sociālajā dienestā ir jāiesniedz arī kontu pārskati no visiem aktīvajiem bankas kontiem. Finanšu ministrijas (FM) un Labklājības ministrijas (LM) sagatavotās izmaiņas Kredītiestāžu likumā pavērs iespējas šos datus iegūt automatizēti, atbrīvojot sociālā dienesta klientu no konta izdrukas iesniegšanas. Proti, ar grozījumiem Kredītiestāžu likumā paredzēts papildināt pašvaldību sociālo dienestu tiesības iegūt banku rīcībā esošās ziņas par fizisko personu maksājumu, vērtspapīru, ieguldījumu un uzkrājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstiem. Izmaiņas likumā atslogos ne tikai iedzīvotājus no lieku papīru gādāšanas, bet arī bankas, atbrīvojot tās no individuālu klientu kontu izrakstu izsniegšanas, kas gan ir maksas pakalpojums.

