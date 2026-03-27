Iepriekšējos desmit gadus carnikavietis Toms Skujiņš parasti martā un aprīlī sparīgi mina pedāļus slavenajās vienas dienas klasikās Rietumeiropā, taču šogad tā vietā, lai startētu Beļģijas, Nīderlandes un Francijas bruģētajos ceļos, viņš spiests apmeklēt ārstus.
Pirms trim nedēļām Parīzes–Nicas velobraucienā Toms piedzīvoja kritienu, taču veselības likstām ar to nav saistības. Vairāk par šā brīža situāciju pēdējo divu gadu labākais Latvijas sportists pastāstīja intervijā "Latvijas Avīzei".
Pēc tava ieraksta sociālajos tīklos noprotams, ka šobrīd esi uz ilgākas pauzes. Kas noticis?
T. Skujiņš: Parīzes–Nicas velobrauciena laikā kārtīgi saslimu un vēl šobrīd līdz galam nav skaidrs, kas tieši man kaiš. Šobrīd jāstaigā pie ārstiem, pamazām, pamazām kļūst labāk, bet vēl ir tāls ceļš ejams, līdz varēšu atgriezties. Nepatīkamākā lieta ir tā, ka nav skaidrs, kas notika.
Kad sākās problēmas?
Parīzes–Nicas pirmajā posmā nokritu un tobrīd šķita, ka kritiens iespaido pašsajūtu. Diemžēl dienā, kad sasitumi vairs tik ļoti nesāpēja, bija skaidrs, ka pie vainas nav kritiens, bet ir kaut kas nopietnāks.
Kā notiek ārstēšanās, un kādas ir prognozes?
Antibiotiku kurss ir izdzerts, palikušas vairs tikai vienas izrakstītas zāles. Šobrīd no savas mājvietas Andorā esmu nobraucis lejā uz Žironu, lai veiktu papildu pārbaudes pie ārstiem. Cik ilgu laiku prasīs atlabšana, pagaidām nevaru atbildēt. Skaidrs, ka tas nebūs marts un nebūs arī aprīļa vidus, drīzāk nākamā mēneša beigas vai maija sākums.
Sezonas sākums neliecināja, ka būs problēmas?
Patiesībā nejutos pārāk izcili, taču tajā pašā laikā nebija arī tik traki, lai par kaut ko bažītos. Pašam šķita, ka vienkārši jāieskrienas, bet tagad, paskatoties atpakaļ, ir skaidrs, ka jau tur kaut kas nebija labi. Pirmo reizi karjerā sezonu sāku ar mačiem Portugālē, kur "Lidl-Trek" komandai ļoti labi gāja. Komandas jaunpienācējs Huans Ajuso uzvarēja Algarves daudzdienu velobrauciena kopvērtējumā. Visi bija ļoti apmierināti, jo mēs varējām uzvarēt pat trijos no pieciem posmiem, mūsu taktika strādāja. Cerējām, ka tas turpināsies, bet redz, kā sanāca, man slimība, Ajuso Parīzē–Nicā krita un arī izstājās.
Prāts skumīgs, ka šī gada klasikas iet secen?
Protams, ir žēl, ka nebraukšu, taču manu galvu vairāk nodarbina tas, lai pēc iespējas ātrāk un labāk atrisinātu veselības problēmas un es būtu vesels par visiem 100%.
Traumas un slimošana ir sporta sastāvdaļa, taču neziņa ir nepatīkama.
Ja skatāmies tālāk par šo pavasari, kādi bija tavi šī gada plāni attiecībā uz startu kādā no lielajām daudzdienu tūrēm, kas patiesībā arī vairs nav aiz kalniem?