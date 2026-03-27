Slēpošanas trašu pārstāvji aizvadīto sezonu kopumā vērtē kā veiksmīgu, aģentūrai LETA pavēstīja slēpošanas trašu pārstāvji.
"Gaiziņkalna" Madonas novadā saimnieks Juris Stradiņš norādīja, ka aizvadītā sezona vērtējama labi. Tā neesot bijusi lieliska, bet esot nesalīdzināmi labāka nekā iepriekšējā. Viņš atzīmēja, ka decembris bijis stipri par siltu, bet janvārī un februārī cilvēku komfortam laiks bijis par vēsu, vienlaikus ātri pienācis pavasaris.
Vēlāk, kad cilvēki pierada pie aukstuma, situācija esot stabilizējusies, viņš piebilda.
Stradiņš pauda, ka ierasti slēpošanas sezona ilgst visu martu un nereti turpinās arī aprīlī, taču ne šajā, ne iepriekšējā sezonā tas nav izdevies. Tas esot galvenais iemesls, kāpēc sezona nav vērtējama kā ideāla.
Jautāts par apmeklētību, Stradiņš norādīja, ka apmeklētāju skaits bijis pietiekams, notikuši pasākumi un sacensības, un apmeklētība bijusi ļoti pozitīva. Pieprasījums bijis lielāks nekā pērn, lai gan sezonas ilgums abos gados bijis līdzīgs. Galvenā atšķirība bijusi tā, ka iepriekšējā sezonā pa vidu bijis atkusnis.
Viņš norādīja, ka pēc sezonas noslēgšanas uz kalna vēl bijis pietiekami daudz sniega, lai slēpotu,
bet brīdī, kad pilsētās pazūd sniegs, pazūd interese par kalnu.
Runājot par iepriekšējo sezonu un "Gaiziņkalna" darbību, viņš norādīja, ka ar sniega ražošanu un mākslīgā sniega palīdzību ziemas apstākļi tiek nodrošināti pašu spēkiem. Stradiņš uzsvēra, ka nav bijusi sezona, kad ziema pilnībā izpaliktu, lai gan pirms mazāk nekā desmit gadiem bijusi sezona, kurā darbs noticis tikai divas nedēļas nogales. Viņš piebilda, ka mūsdienās par labu varot uzskatīt sezonu, kas ilgst divus līdz divarpus mēnešus.
Jautāts par investīcijām un nākotnes plāniem, Stradiņš norādīja, ka ieguldījumus plānots veikt sniega ražošanas tehnikā. Viņš uzsvēra, ka prakse rādot, ka priekšrocības gūst tie, kuri spēj nodrošināt sniegu visagrāk.
"Riekstukalna" Ķekavas novadā pārstāvji norādīja, ka šī bijusi viena no veiksmīgākajām ziemas sezonām visā "Riekstukalna" pastāvēšanas vēsturē, jo ziema bez atkušņiem esot retums Latvijā.
Kalna pārstāvji atzīmēja, ka pieprasījums, īpaši sezonas sākumā, bijis augsts. Pēc iepriekšējās īsās ziemas apmeklētāji centušies izmantot iespēju un nepalaist garām sezonu, ņemot vērā laikapstākļu nenoteiktību.
Pēc viņu vērtējuma apmeklētība bijusi tuvu rekordlīmenim.
Jautāti par iepriekšējās sezonas ietekmi uz "Riekstukalna" darbību, kalna pārstāvji minēja, ka kalns, būdams viens no lielākajiem reģionā, noteikti turpinātu darbu arī tad, ja būtu vēl kāda sliktāka sezona. Viņi pieminēja, ka tā nebūtu pirmā reize, kad ir vismaz trīs sliktas sezonas pēc kārtas, bet nereti tās nomaina vairākas labas sezonas, kad ir iespēja atgūties.
"Riekstukalna" pārstāvji pauda, ka šogad klienti izbaudījuši iepriekšējos gados veiktās investīcijas — izbūvētas vairākas jaunas trases, uzcelta vēl viena nomas māja, jauna kafejnīca un darbinieku tehniskā māja. Ņemot vērā iepriekšējo investīciju apjomus, uz nākamo gadu nav plānoti jaunumi, lai gan nākotnē paredzēta vēl viena jauna trase. Pagaidām nav noteikts termiņš, kad veidos jaunu trasi.
Arī "Milzkalna" Tukuma novadā pārstāvji norādīja, ka ziemas sezona bijusi veiksmīga, jo slēpošanas trašu darbība ir atkarīga no laikapstākļiem un ziema bez atkušņiem slēpošanas biznesam esot būtisks ieguvums.
"Milzkalna" pārstāvji pauda, ka pieprasījums, īpaši sezonas sākumā, bijis augsts. Viņi norādīja, ka slēpošanas trašu darbība un apmeklētāju skaits ir cieši saistīts ar laikapstākļiem. Kopumā apmeklētība bijusi atbilstoša sezonas gaitai — sākotnēji lielāka, bet vēlāk izlīdzinājusies. Kad apmeklētāji sapratuši, ka ziema ir uz palikšanu, viņi varējuši izvēlēties sev izdevīgāku apmeklējuma laiku.
Runājot par iepriekšējās sezonas ietekmi uz kalna darbību, "Milzkalna" pārstāvji norādīja, ka pieredze liecina, ka ziemas atgriežas un ilgāks pārtraukums par trim sezonām nav novērots. Viņi piebilda, ka
vasarā attīstīts alternatīvs bizness, līdz ar to finanses izlīdzinoties
un "Milzkalns" neplāno pārtraukt darbu kā slēpošanas trase.
Vienlaikus "Milzkalna" pārstāvji norādīja, ka iepriekšējā sezonā atjaunota kafejnīca, savukārt inventārs un aprīkojums nedaudz tiek atjaunoti katru gadu. Patlaban nekādi jaunumi nākamajai sezonai nav plānoti, bet darbu kā slēpošanas trase "Milzkalns" turpinās.
