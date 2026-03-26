Atklāta vēstule SEPLP ombudam. Valodnieki ceļ trauksmi par latviešu valodas kvalitāti sabiedriskajos medijos

Latvijas Sabiedriskā medija ombudam iesniegta vairāku valodnieku un nozares ekspertu parakstīta vēstule, kurā paustas bažas par latviešu literārās valodas izrunas normu neievērošanu sabiedriskā medija raidījumos. Autori aicina izvērtēt situāciju un nodrošināt augstāku valodas kvalitātes standartu ievērošanu Latvijas Radio un televīzijas ēterā, uzsverot sabiedrisko mediju īpašo atbildību valsts valodas prestiža uzturēšanā. Publicējam pilnu iesnieguma versiju.
Latvijas Sabiedriskā medija
ombudam god. Edmundam Apsalonam
IESNIEGUMS
Kopš 2025. gada rudens Latvijas Sabiedriskajā medijā, bet jo īpaši Latvijas Radio 1 ziņu raidījumos, regulāri dzirdamas sistemātiskas neatbilstības latviešu literārās valodas izrunas normām (piemēram, nepamatoti mīkstināti līdzskaņi, nepareizs uzsvars un patskaņu ilgums, krievu valodas fonētikas ietekme).
Uzskatām, ka juridiski tā tiek pārkāpts Valsts valodas likuma 23. pants: “(1) Oficiālajā saziņā latviešu valoda lietojama, ievērojot spēkā esošās literārās valodas normas.”
LSM kā sabiedriskajam medijam ir īpaša atbildība ne tikai par sabiedrības informēšanu, bet arī par latviešu valodas kā kopējās komunikācijas valodas valstī kopšanu un stiprināšanu. Saskaņā ar likumiem un vadlīnijām LSM konsekventi jāievēro vienots, literārajai valodai atbilstošs izrunas standarts, īpaši ziņu un informatīvajos raidījumos. Sociolingvistikas pētījumos uzsvērts, ka sabiedriskie mediji būtiski ietekmē valodas normas un sabiedrības priekšstatus par pareizu valodas lietojumu – tie ir kā orientieris tam, kādai jābūt publiskajai runas valodai.
Arī starptautiskā prakse apliecina, ka sabiedriskajos medijos apzināti tiek uzturēti augsti valodas standarti. Lielbritānijā BBC jau kopš 1926. gada darbojas īpaša izrunas konsultāciju sistēma (BBC Pronunciation Unit), kuras uzdevums ir palīdzēt uzturēt izglītotas un korektas runas normu apraidē. Arī Zviedrijas sabiedriskie mediji uzsver, ka raidījumu valodai jābūt saprotamai, valodiski korektai un viegli uztveramai klausītājiem (Sveriges Radio, Språkvården). Šādi principi palīdz nodrošināt skaidru komunikāciju un stiprina valsts valodas prestižu.
Lai gan Valsts valodas likuma izpratnē oficiālā saziņa Latvijā attiecas uz valsts dokumentiem un oficiāliem paziņojumiem, gan Latvijas Televīzija, gan Latvijas Radio darbojas, pildot sabiedrisko pasūtījumu – valsts deleģētu uzdevumu, un tā darbiniekiem amata pienākumu veikšanā ir saistoši valsts valodas lietošanas principi.
Ņemot vērā SEPL likuma aktuālo redakciju, kurā minēts mērķis nostiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, uzskatām, ka izvēle īstenot integrāciju latviešu informatīvajā telpā uz latviešu valodas rēķina nav savienojama ar sabiedriskā medija uzdevumu atbildīgi kopt latviešu un nacionālo kultūru: SEPL 2.pants – “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vispārējais stratēģiskais mērķis
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vispārējais stratēģiskais mērķis ir stiprināt Latvijas demokrātisko iekārtu, vārda brīvību un Latvijas iedzīvotāju sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai, kopt latviešu valodu un nacionālo kultūru saskaņā ar Satversmi, šo likumu un citiem likumiem.”