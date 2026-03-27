Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +10..+13 grādiem, daļā piekrastes tā nepārsniegs +6..+8 grādus. Sinoptiķi prognozē, ka mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Vējš lēni pūtīs no rietumu puses, Kurzemē pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš.
Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, dienas otrajā pusē — mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12 grādiem, pie jūras būs dzestrāks gaiss.
Piektdienas rītā debesis virs Latvijas ir pārsvarā skaidras,
vairāk mākoņu saglabājas Latgalē. Vietām dūmaka, dažviet Latgalē iespējams lietus. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Pūš lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, Latgalē — rietumu, ziemeļrietumu vējš. Stiprākās vēja brāzmas ceturtdien bija 17,5 metri sekundē Ventspils ostā.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -2,4 grādiem Madonā līdz +3,8 grādiem Daugavpilī.
Rīgā rīts ir skaidrs, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2-4 metri sekundē, gaisa temperatūra -2 grādi lidostā un +1 grāds pilsētas centrā.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +5,2 grādiem Liepājas ostā līdz +13,4 grādiem Daugavpilī.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 26. martā bija +26..+28 grādi Portugāles un Spānijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -22 grādi Alpu kalnos.
Laikapstākļus nosaka anticiklona atzars. Atmosfēras spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 1012-1015 hektopaskāli jūras līmenī.
