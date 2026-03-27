Jau četrus gadus realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Vendija Karalkina sadzīvo ar visai neparastu situāciju – viņu mājoklī joprojām nav ierīkotas vannas istabas. Kamēr remontdarbi ir tikai plānošanas stadijā, Karalkiniem nākas izlīdzēties ar dažādiem radošiem paņēmieniem.
Kad Pāvels ķērās pie tekoša virtuves krāna labošanas, tas Vendijā raisīja pārdomas par pagātnes likstām. Viņa atceras mēnesi ilgu periodu, kad mājā ūdens nebija vispār. Lai gan šobrīd ūdensvads darbojas, pamatproblēma nav pazudusi, tādēļ Vendija vīram jautā tieši: "Kad mums būs mājās beidzot vanna?"
Tā kā klasiskas dušas vai vannas mājās nav, Vendija ir kļuvusi par meistari "daļējā" mazgāšanās procesā. Viņa neslēpj, ka galvas mazgāšana bļodā ir nogurdinoša, tāpēc tagad izmanto izlietni: "Man, kā reiz, galva jāmazgā un kā es tur atkal bļodā, zini, ar tām četrām, piecām, sešām skalošanām... Tagad vismaz četru gadu laikā esmu piešāvusies normāli izlietnē zem krāna – viss okey, viss kārtībā! [Arī] paduses, augšdaļu izmazgāt [zem] krāna – tas viss ir okey! Nu, labi, nu, kājas – vanniņā."
Vēl sarežģītāka situācija ir ar meitu Viktoriju, kura aug un kurai celtniecības vanna, ko izmanto mazgāšanai, kļūst par šauru. Interesanti, ka pati meitene līdz šim pat nenojauta par vanniņas sākotnējo funkciju: "Nu, es nekad nezināju, ka es mazgājos celtniecības vannā, jo es nekad to nedzirdēju no mammas."
Sākumā Vendijai, kura dievināja relaksējošas vannas ar aromātiskām piedevām, jaunie apstākļi šķita nepanesami. Tomēr viņa cenšas saglabāt pozitīvu skatījumu, novērtējot to, ka vismaz nav jādodas pēc ūdens uz aku: "Cilvēks jau visam pielāgojās! Protams, nekur nepazūd vēlme pēc ērtībām, bet, nu, nav jau tā, ka mums nav iespēja nomazgāties, pareizi? Pirmkārt, mums ir ūdens iekšā – mums nav jānes no akas ar spaiņiem. Otrā kārtā, mums ir siltais ūdens iekšā!"
Lai kārtīgi nomazgātos, ģimene regulāri dodas viesos pie Pāvela mātes. Šis "viesu dušas" režīms mudina Vendiju atkal un atkal atgādināt vīram par nepieciešamajām pārmaiņām: "Kad tad būs vannas istaba beidzot mums? Es jau gaidu, gaidu, gaidu, gaidu... Es gribu vannas istabu!"
Galvenais iemesls, kāpēc sapnis par vannu vēl nav piepildījies, ir klasiskais laika un līdzekļu trūkums. Pāvels gan nezaudē cerību un sola, ka darbi drīz virzīsies uz priekšu: "Būs, būs, būs! Es ļoti ceru, ka jau drīz būs!"
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu