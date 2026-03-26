Žurnālists un ētera personība Armands Puče tikai pirms mēneša nomainījis savu "Nokia" podziņtelefonu pret mūsdienīgu viedtālruni, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Izrādās, Puče visus šos gadus — kopš 1995. gada — izmantojis visparastāko "Nokia" telefonu ar podziņām.
Viņš no pārejas uz modernajām tehnoloģijām apzināti atturējies pragmatisku iemeslu dēļ — šāds telefons ļāva ērti sazināties, ietaupīt laiku un neiesaistīties nevajadzīgā informācijas plūsmā.
Tomēr žurnālists galu galā nolēmis pāriet uz viedtālruni. Kā viņš pats skaidro, izšķirošais bijis ceļošanas aspekts — arvien vairāk lidsabiedrību iekāpšanas kartes izsniedz elektroniski, QR koda formātā, un bez viedtālruņa tas rada sarežģījumus.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
