TV kanāla 360 un Tet veidotajā spēlē “Limuzīns dāvanā” par slepeno atslēgu glabātāju ir kļuvis finansists Kristaps. Viņa galvenais uzdevums ir maskēt pēdas, kas varētu mest šaubu ēnu uz viņu kā “limuzīna” atslēgu īpašnieku.
Spēlētāji nu jau tika iedalīti tikai divās grupās – darba un atpūtas. Cerot saplūst ar pūli, viņš izvēlējās pievienoties atpūtnieku pulkam. Tomēr šāds gājiens izrādījās bīstams. Pārējie dalībnieki ātri vien izskaitļoja, ka stratēģiski visizdevīgāk atslēgas turētājam būtu atrasties skaitliskajā vairākumā. Roberts savu teoriju pamatoja šādi: "Kad Arvis pateica, ka būs tikai divas grupas, kas nozīmē, ka vienā grupā būs vairāk cilvēku nekā otrā, es nodomāju, ka grupā, kurā būs vairāk cilvēku, būs atslēgas turētājs, jo tad ir plusā viena balss nosacīti."
Šai loģikai piebalsoja arī Monta. Interesanti, ka tieši šis pats aprēķins vadīja Kristapu, izdarot savu izvēli. Lai vēl vairāk maldinātu pēddziņus, viņš pat ķērās pie nebijušām viltībām, iemainot savus ierastos apavus pret mazāka izmēra sporta apaviem. "Mazums kāds izdomās pārbaudīt," savu rīcību skaidroja Kristaps, baidoties, ka pavediens varētu norādīt uz viņa pēdas izmēru.
Psiholoģiskais spiediens sāk atstāt manāmas pēdas. Kamēr grupa ceļā uz atpūtas vietu analizēja rīta notikumus, tika izteikts priekšlikums sarīkot improvizētu "stresa testu". Ideja bija vienkārša – visiem izstiept rokas, lai redzētu, kura nervu sistēma liek par sevi manīt. Visu acis pievērsās Kristapam, kura pirkstu trīcēšana bija visizteiktākā. Vai tā kļūs par Kristapa liktenīgo kļūdu?
