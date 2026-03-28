Spānijā 25 gadus vecā Noēlija Kastiljo pēc ilgstošas juridiskas cīņas ar ģimeni ceturtdien saņēmusi eitanāziju, kas valstī ir likumīgi atļauta kopš 2021. gada. Sievietes lieta izraisīja plašu sabiedrisko rezonansi un diskusijas par tiesībām uz asistētu nāvi.
Kastiljo veselības un dzīves kvalitātes pasliktināšanās bija saistīta ar vairākiem smagiem notikumiem. Viņa stāstīja, ka piedzīvojusi vismaz divus seksuālus uzbrukumus — vienu no bijušā partnera, bet otru no vairākiem vīriešiem naktsklubā. Šie pārdzīvojumi kļuvuši par būtisku pavērsiena punktu viņas dzīvē un būtiski ietekmējuši gan mentālo veselību, gan turpmāko rīcību.
2022. gadā Kastiljo mēģināja izdarīt pašnāvību, izlecot pa daudzdzīvokļu ēkas logu. Kritiena rezultātā viņa guva smagas traumas un kļuva paralizēta no jostasvietas uz leju, turklāt cieta no pastāvīgām, stiprām sāpēm bez iespējām to labot. Medicīniskie izvērtējumi viņas stāvokli raksturoja kā smagu un neatgriezenisku.
Viņas pieteikums eitanāzijai tika apstiprināts 2024. gadā Katalonijā, taču procedūru apturēja tēva juridiskā apelācija. Viņš apgalvoja, ka meitas psihiskais stāvoklis ietekmē spēju pieņemt lēmumu, un uzsvēra valsts pienākumu aizsargāt dzīvību. Strīds ilga aptuveni pusotru gadu un nonāca līdz Eiropas Cilvēktiesību tiesai, kas noraidīja mēģinājumu apturēt procedūru.
Neilgi pirms nāves Kastiljo intervijā uzsvēra, ka lēmums ir pārdomāts:
"Es vienkārši vēlos aiziet mierā un pārtraukt ciešanas."
Viņa arī kritizēja tēva nostāju: "Viņš nav respektējis manu lēmumu un nekad to nedarīs."
Viņas māte pauda cieņpilnu attieksmi, sakot, ka lēmumu respektē.
Kastiljo uzsvēra, ka nevēlas kļūt par simbolu vai piemēru citiem: "Mana dzīve ir mana dzīve — es neesmu piemērs nevienam." Viņa izvēlējās, lai procedūras brīdī ar ārstu būtu viena pati.
Saskaņā ar Spānijas Veselības ministrijas datiem, kopš likuma pieņemšanas vairāk nekā tūkstotis cilvēku valstī izmantojuši tiesības uz asistētu nāvi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu