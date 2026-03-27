Igaunijas valdība vakar apstiprināja ierosinājumu tirgū laist daļu no valsts stratēģiskajām šķidrā kurināmā rezervēm, tādējādi piedaloties Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) dalībvalstu centienos stabilizēt globālo degvielas tirgu.
Igaunija tirgū laidīs aptuveni 33 000 tonnu šķidrā kurināmā, kas ir apmēram 12% no valsts rezervēm un atbilst aptuveni 11 dienu vidējam degvielas patēriņam iekšzemes tirgū. Rezervju laišanas tirgū mērķis ir novērst iespējamās piegādes problēmas pasaules tirgū un mazināt cenu spiedienu, ko rada konflikts Tuvajos Austrumos un ar to saistītie piegāžu pārtraukumi. Igaunijas stratēģiskās šķidrā kurināmā rezerves ir labā stāvoklī, tās ir pietiekamas, lai segtu 90 dienu patēriņu, un šī piegāde neapdraudēs valsts piegāžu drošību. "Lai gan Igaunijai pašlaik nav problēmu ar degvielas piegādes drošību un tās nav paredzamas arī tuvākajā nākotnē, mums jābūt gataviem neparedzētiem apstākļiem," sacīja enerģētikas un vides ministrs Andress Suts un piebilda: "Šis lēmums palīdzēs novērst pieaugošo cenu spiedienu pasaules naftas tirgū, kas ietekmētu arī Igaunijas iedzīvotājus un uzņēmumus."
Rezervju laišana tirgū notiks pakāpeniski līdz pat trīs mēnešu laikā, ņemot vērā tirgus apstākļus un pieprasījumu. Tirgū laistās rezerves ir jāatjauno, tiklīdz starptautiskās piegādes grūtības mazināsies.
Igaunijas Rezervju centrs ir valsts īpašumā esošs stratēģisks uzņēmums, kas atbild par operatīvo rezervju un infrastruktūras uzturēšanu un izmantošanu, kas nepieciešama ārkārtējo situāciju pārvaldībai, valsts apgādes drošības nodrošināšanai un iedzīvotāju atbalstam.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā
