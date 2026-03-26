Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pēdējo divu mēnešu laikā par higiēnas prasību pārkāpumiem apturējis piecu sabiedrisko ēdinātāju darbību, aģentūrai LETA atklāja dienestā.
PVD no 2026. gada 26. janvāra līdz 23. martam kopā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts darba inspekciju veicis 30 pārbaudes pārtikas uzņēmumos, kuri nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu, tostarp kebabu gatavošanu, picu cepšanu un ķīniešu ēdienu gatavošanu.
Dienestā norāda, ka viens no apturētajiem uzņēmumiem ir novērsis konstatētās neatbilstības un tādējādi uzņēmuma darbība ir atjaunota, bet četru uzņēmumu darbība joprojām ir apturēta.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
