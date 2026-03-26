Līdz Lucavsalai un pa tās teritoriju drīzumā kursēs 10. autobuss, kā arī tiks ierīkotas trīs jaunas pieturvietas ērtākai nokļūšanai uz vajadzīgo galamērķi, informē Rīgas dome.
Rīgas pašvaldība Lucavsalā ir izbūvējusi jaunu ielu infrastruktūru, izveidojot sabiedriskā transporta pieturas un apgriešanās vietu, kas sniedz iespējas nodrošināt sabiedrisko transportu tuvāk Lucavsalas dienvidu daļā izvietotajiem ģimenes dārziņiem.
Patlaban tuvākās sabiedriskā transporta (4. un 19. trolejbusa) pieturvietas atrodas uz Salu tilta un pie Mūkusalas rotācijas apļa.
10. autobusa maršruts virzienā no Abrenes ielas kursēs pa maršrutu līdz Mūkusalas ielai, tālāk no Mūkusalas ielas rotācijas apļa nogrieztos uz Lucavsalas ielu, Laivu ielu līdz apgriešanās vietai, tālāk pa Laivu ielu, Lucavsalas ielu, Mūkusalas ielas rotācijas apli, K. Ulmaņa gatvi un tālāk turpinātu kustību pa maršrutu uz Jaunmārupi.
Virzienā no Jaunmārupes autobusi kursēs pa maršrutu līdz K. Ulmaņa gatvei, tālāk no Mūkusalas ielas rotācijas apļa nogrieztos uz Lucavsalas ielu, Laivu ielu līdz apgriešanās vietai, tālāk pa Laivu ielu, Lucavsalas ielu, Mūkusalas ielas rotācijas apli, Mūkusalas ielu un tālāk turpinātu kustību pa maršrutu uz Abrenes ielu.
Autobuss pa jauno maršrutu sāks kursēt pēc iespējas drīzākā laikā, kad būs saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu