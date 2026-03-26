Spēcīga gāzes smaka kāpņutelpā satrauca kādas daudzstāvu mājas iedzīvotājus Aglonas ielā Rīgā. Cilvēki sazinājās ar gāzes dienestu, un vienā no dzīvokļiem tika konstatēta gāzes noplūde no plīts, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Notikuma vietā ieradās arī policija, kas apstaigāja kaimiņus, lai noskaidrotu dzīvokļa īpašnieku un mājas vecāko. Kāds iedzīvotājs par spēcīgo gāzes smaku bija ziņojis dienestiem.
Vietējais iedzīvotājs stāsta, ka, dodoties ārā no mājām, kāpņutelpā sajutis gāzes smaku. Palīdzība gan jau bija izsaukta. Dienesti ieradušies aptuveni pēc 40 minūtēm līdz stundas. Viņaprāt, avārijas dienests uzreiz noteicis iespējamo noplūdes vietu un klauvējis pie konkrētā dzīvokļa durvīm, vēlāk notikuma vietā ieradušies arī ugunsdzēsēji.
"Gaso" apstiprina, ka izsaukums par gāzes smaku saņemts nedaudz pēc pulksten 12. Paaugstināta koncentrācija konstatēta pie viena dzīvokļa, taču durvis neviens neatvēra un ar īpašnieku sazināties neizdevās.
Tika pārtraukta dabasgāzes padeve, aizverot ievadkrānu kāpņutelpā. Tā kā "Gaso" darbiniekiem nav tiesību iekļūt dzīvoklī bez atļaujas, tika izsaukts VUGD, kas palīdzēja iekļūt mājoklī.
Dzīvoklī konstatēts, ka viens no gāzes plīts rokturiem nebija pilnībā aizgriezts, kā rezultātā radās noplūde.
Gāzes padeve vēlāk atjaunota visiem dzīvokļiem, izņemot to, kurā tika konstatēta noplūde. Kaimiņi stāsta, ka tajā dzīvo gados vecāka sieviete, kura, iespējams, tobrīd bija devusies pastaigā.
